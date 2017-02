Guyana ha hecho lo que le da la gana con Acuerdo de Ginebra

ND / nota de prensa / 24 feb 2017.- El diputado Luis Barragán habló sobre la reclamación sobre el Esequibo y denunció que “el gobierno de Guyana ha hecho lo que le viene en gana con el Acuerdo de Ginebra, desconociéndolo”. Consideró que “estamos muy lejos de una posición chauvinista en relación al problema esequibano”.

Así lo indicó luego de su intervención en la más reciente sesión de la Asamblea Nacional que discutió y aprobó por unanimidad un Proyecto de Acuerdo alusivo al 51 aniversario del Acuerdo de Ginebra.

“La globalización tiene dos puertas. La maldita es la del narcotráfico, el tráfico de armas u órganos y, en este tránsito de la dictadura no convencional al Narco-Estado, el territorio es un dato fortuito, circunstancial. Así como al régimen venezolano no le importa que extensas zonas del país estén bajo el poder de hecho del hampa, aunque reporten más de veinte mil muertes prematuras y violentas por año, tampoco le interesa la reclamación pendiente por varias décadas del Esequibo y, los hechos hablan por sí mismos, el gobierno de Guyana ha hecho lo que le viene en gana con el Acuerdo de Ginebra, desconociéndolo, faltando Miraflores a lo que fue una Política de Estado exitosa en la segunda mitad del siglo XX”.

Añadió el parlamentario de Vente Venezuela, según una nota de prensa: “La puerta bendita de la globalización conduce a la interdependencia de los pueblos en la búsqueda interminable del progreso político, social, económico y cultural. Y, en este contexto, ubicamos nuestra reclamación, porque es posible acordarse en un futuro con Guyana sobre el aprovechamiento adecuado, sano y aceptable del Esequibo que beneficie a ambos pueblos, pero con el previo reconocimiento de nuestro justo y pacífico reclamo de varias y largas décadas”.

Insistió sobre la conformación de una Comisión Especial o Mixta para atender el problema: “Contribuiría a la construcción de una Política de Estado que permita desarrollar por la mejor vía nuestra reclamación, asumiendo la declaración del Secretario General de la ONU de diciembre próximo pasado que da un plazo de doce meses para solventar el asunto en el marco del Acuerdo de Ginebra, pues, de lo contrario, lo remitirá a la Corte Internacional de Justicia; respondiendo a distintas circunstancias inmediatas y apremiantes, como la inusual movilización de tropas guyanesas en la zona esequibana, las interesadas emisiones radiales a pocos kilómetros del estado Delta Amacuro, las concesiones petroleras en la fachada atlántica, la desprofesionalización de nuestra cancillería, el necesario reemplazo de la embajadora venezolana en Georgetown que debe pasar por la Asamblea Nacional, por ejemplo”.

Finalmente, acotó: “Aplaudimos la cedulación creciente de los esequibanos, como lo exigimos en numerosas ocasiones, pero es necesaria la inmediata supervisión del parlamento, ya que el gobierno puede aprovechar la ocasión y meter gato por liebre, en una zona que tiene por característica la presencia demasiado precaria del Estado. Ojalá que cedulen a todos los esequibanos y no sirva de pretexto para cedular a quienes, no siéndolos, gozarán de una identidad que no cumple con el proceso mínimo de solicitud de la naturalización. Recordemos que no hay una fiscalía de cedulación independiente, como la hubo veinte años atrás”.

Etiquetas: Asamblea Nacional | Esequibo | Guyana | Luis Barragán