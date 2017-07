“Imploro justicia para mi hija Maira”

Magali Olivares llegó a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ayer a las 11:00 de la mañana, acompañada de varias amigas de su hija Maira Alejandra Lugo Olivares, asesinada el pasado 27 de junio, a puñaladas, dispuesta a exigir justicia y respuesta del paradero de la homicida Giorgia Sikiú Castillo Rueda.

Sus pancartas eran claras: “queremos justicia #capturenagiorgia #justiciaparaMairayMia”. Así se habría llamado la hija de la estudiante de Relaciones Industriales, que tenía siete meses de embarazo, cuando la ultimaron.

“Desde el 27 que mataron a mi hija espero una respuesta de justicia de parte de las autoridades. La mataron a ella y a mi nieta que venía en camino, no a un perro. Ya lo ocurrido va a cumplir un mes y aún no han atrapado a la asesina. Solo pido respuesta, acciones y que estas muertes no queden impunes como muchas otras”, expresó alterada la progenitora de la víctima.

Diálogo

El inspector Kelvin López, segundo jefe del Eje de Homicidios salió a dar la cara.

Conversó con las protestantes y les explicó por qué no han dado con Giorgia. Tras la calma, Magali accedió a conversar con el inspector en privado, para brindarle información sobre los avances de la búsqueda.

Unos 15 minutos después la madre de Maira indicó: “Me dijeron que las investigaciones siguen… y un poco más de información pero ya esa es privada”.

El Eje de Homicidios por su parte habilitó el número celular: 0424-6174004, para que las personas que sepan o lleguen a ver a Giorgia dentro o fuera del país, lo hagan saber así sea de forma anónima.

“No queremos impunidad ni prófugos de la justicia. Mi Maira era un ángel. Tenía muchas ilusiones de ser madre por primera vez y graduarse. No pudo concluir sus sueños. Me la mataron”, indicó con tristeza Magali Olivares.