Asesinan a dos policías mientras recorrían peligroso sector de la Cota 905

Caracas.– Dos funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) fueron emboscados y asesinados mientras estaban desplegados en el callejón Vargas con Bucare del sector Las Luces de la Cota 905, en compañía de 12 compañeros del cuadrante número uno de la Estación Policial Santa Rosalía.

Lee también: De un disparo en la cabeza asesinan a policojedes para robarle la moto

Las víctimas fueron el oficial jefe Robert Paredes Anzola, quien recibió cuatro disparos y falleció en la clínica Atías, y el oficial agregado Rafael Junior Pedroza, de 26 años, quien murió desangrado en la clínica Loira de El Paraíso, con una herida de bala en una pierna.

“Cumpliendo con su deber, recorriendo lugares de suma peligrosidad, arriesgando su vida con tal de proteger y dar respuesta a la comunidad. Cumpliendo con su juramento de dar su vida de ser necesario para el cumplimiento de la misión”, indica un parte policial sobre lo ocurrido.

Tenía horario nuevo

Los familiares de Pedroza lo vieron por última vez el miércoles a las 3:00 de la tarde, cuando salió a trabajar desde su residencia en el sector Nuevo Horizonte de Catia. A las 4:00 de la mañana del jueves recibieron una llamada para informarles que estaba muerto.

Hasta hace una semana trabajaba de día por 24 horas y descansaba dos días, pero lo cambiaron al horario nocturno. “Era un muchacho ejemplar, responsable con su trabajo. Esto no es fácil, no puedo creer que me esté pasando esto”, expresó una hermana del joven, que tenía seis años en la institución.

Realidad en cifras

“Nadie puede decir que vio a mi hermano haciendo algo malo, mis padres lo criaron con valores. Soy una mujer fuerte, pero esto no lo esperaba. Siento que la vida se me acabó”, exclamó una allegada.

24 funcionarios policiales y efectivos militares han sido víctimas de homicidios en hechos registrados en el Área Metropolitana de Caracas y el estado Miranda, según conteo llevado por periodistas.