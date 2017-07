Utilización de menores para la violencia configura delitos de lesa humanidad

ND / foto Twitter: @VTVcanal8 / 14 jul 2017.- Anahí Arizmendi, Presidenta de la Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital, acusó a la oposición venezolana de utilizar menores de edad para generar violencia en el país. Según dijo, esto constituye delitos de lesa humanidad.

Así lo dijo este viernes en el programa Encendidos, transmitido por VTV.

“Hemos venido insistiendo en que en Venezuela se están configurando delitos de lesa humanidad contra la infancia y la adolescencia venezolana por parte de la oposición, por parte de voceros de la oposición plenamente identificados”, expresó. Aseveró que desde la oposición se incita a menores de edad a cometer crímenes de odio y a delinquir.

Insistió en que “hay una violación sistemática de los derechos de niños y adolescentes (…) Todo esto se ha dado bajo la complicidad del Ministerio Público, que se ha convertido en un ministerio forajido en materia de derechos humanos porque no garantiza la protección de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela, porque no termina de imputar, no lleva adelante las investigaciones correspondientes, porque además las penas de este tipo implican privativas de libertad de hasta 20-25 años”.

Arizmendi agregó: “Nosotros seguiremos haciendo las denuncias internacionales correspondientes (…) El llamado también que ha hecho el Papa a la paz por iniciativa de nuestro presidente Nicolás Maduro al cese de la violencia. Lamentablemente, tenemos un sector que es financiado por las grandes trasnacionales petroleras, sabemos que aquí lo que se quiere es el saqueo de nuestros recursos y con ello desestabilizar la región (…) En Venezuela se juega la paz, porque es la principal reserva petrolera del mundo y este petróleo es utilizado para la inclusión social, para los programas sociales, para los niños, niñas y adolescentes, para la familia, para la mujer”.

“Cuando tú ves a un gobernador del estado Miranda, que además tiene una sentencia del TSJ, él y otros gobernadores y alcaldes que tienen que garantizar la protección de la infancia y no la cumplen, que debería estar preso, que debería estar tras las rejas porque además en plenas manifestaciones es público y notorio lo que les dice a los muchacho, usted tiene 15 años, quédese por aquí, quédense aquí en la violencia, o váyanse de escudo o váyanse de carne de cañon. En contraste hay una revolución que les dice a los muchachos vénganse a su primer trabajo juvenil, estudien, vengan a la chamba productiva, vamos a tener escuelas de calidad (…) Esos son los dos modelos de país que están en contraste, se están debatiendo todos los días”, resaltó.

Enfatizó que “no puede haber impunidad, la impunidad alimenta el fascismo, es uno de los primeros elementos que nosotros debemos combatir y por eso el ansia de justicia (…) Debemos profundizar en la constituyente no solo tipificando los delitos sobre terrorismo, traición a la patria, delitos de lesa humanidad, delitos de violencia de género, de violencia política, violencia contra niños y adolescentes, sino también incrementar y fortalecer la capacidad del Estado para actuar”.

Por otra parte, consideró que no es casualidad que la MUD haya convocado una consulta popular el Día del niño: “La oposición ha anunciado un plebiscito, un acto inconstitucional, para violentar derechos constitucionales del pueblo venezolano, de la familia y de niños y adolescentes. Yo no creo que sea gratuita la fecha, porque además vienen en toda una estrategia de que todo lo que signifique la felicidad del pueblo, los espacios para compartir, intentar sabotearlos. Todas las estrategias de la oposición son en vacaciones, son en diciembre, en todo lo que pueda implicar espacios para compartir, ellos generan actos de violencia o activan actuaciones (…) Intentan que tampoco podamos celebrar el Día del niño”.

Etiquetas: Anahí Arizmendi | delitos de lesa humanidad | Encendidos | protestas