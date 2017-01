Tomas Guanipa: El drama de todos los venezolanos tiene nombre y apellido: Nicolás Maduro

ND / Yelitza Figueroa Rivas / 18 ene 2017.- El Diputado Tomás Guanipa aseguró que la oposición no tiene planteada formalmente un dialogo con el gobierno nacional, hasta tanto el gobierno de Nicolás Maduro no cumpla con lo acordado.Así lo expresó en el programa de Vladimir Villegas, en Unión Radio.

Al referirse al tema del diálogo, Guanipa indicó que “reuniones formales como tal no están previstas en este momento. Nosotros creemos que el diálogo no tiene un objetivo, porque el gobierno no quiere actuar con sinceridad, en términos de lo que significa un encuentro entre dos visiones distintas. Ellos lo que quieren es usar el dialogo como mecanismo para ganar tiempo toda vez que no han cumplido lo que han dicho”.

Prosiguió el parlamentario “nunca estaremos negados a conversar con quienes están preocupados con la democracia en Venezuela pero no creemos que el gobierno quiera tener un dialogo sincero con los venezolanos. Por eso estamos convocando para el 23 de enero, el próximo lunes a una gran concentración para exigir el rescate de nuestro derecho a votar en Venezuela, toda vez que en octubre del año pasado la señora Tibisay Lucena, un día antes de quitarnos el referendo revocatorio, anunció unas elecciones regionales y aun no termina de anunciar el cronograma electoral”.

“Es mentira que las elecciones que debieron darse en diciembre pasado no se dieron porque nosotros a través del revocatorio la retrasamos, porque no hubo ningún tipo de eventos en las actividades del CNE que la pudiera evitar. No se hizo porque sabían que las iban a perder. No las quieren hacer en junio porque las van a perder, este año también hay elecciones de alcaldes y tampoco las quieren hacer. No quieren reactivar el referendo revocatorio que tenemos derecho los venezolanos, pero además anuncian que deben haber elecciones de Asamblea Nacional, y es un proceso inconstitucional” aseveró.

Finalmente indicó que “nuestra lucha de calle tiene que ser una lucha de mucha presión, porque el drama que tenemos los venezolanos, tiene nombre y apellido: Nicolás Maduro. Y nosotros tenemos derecho a poder expresarnos y decidir nuestro futuro. Por eso rescatar el voto se convierte en un tema de vida o muerte de la salud de la patria y retomar un camino en el cual podamos progresar todos los venezolanos”.

Etiquetas: drama | Nicolás Maduro | Tomás Guanipa | venezolanos