Somos voceros de la constituyente porque es el único camino para la paz

ND / 18 jun 2017.- El comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), M/G Antonio Benavides Torres, se mostró a favor de la constituyente. A su juicio, es el “único camino” para lograr la paz en el país.

“¿Usted cree que existe estabilidad institucionalidad en el país?”, preguntó José Vicente Rangel.

“Sí (…) aquí hay gobernabilidad” a pesar de “estos esquemas que está utilizando la oposición buscando derrocar al Presidente de la República, estamos ante un golpe de estado suave”, dijo durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

“¿Qué opina usted del proceso constituyente?”, preguntó Rangel.

“Todo mi voto a favor y yo desde que hizo mi comandante en jefe el anuncio ante el país, nos hemos convertido en voceros (…) Nsotros somos los mejores portavoces porque a la GNB a través de la Asamblea Nacional Constituyente (…) fue que se le dio rango constitucional y así mismo queremos hacer con la propuesta que mi comandante en jefe ha llamado a esa convocatoria (…) Es el único mecanismo para lograr la paz, queremos llevar a nuestra milicia bolivariana a rango constitucional, queremos llevar a nuestras misiones y grandes misiones a rango constitucional, queremos llevar la representación de la juventud venezolana que tenga rango constitucional”, apuntó Benavides Torres.

Agregó: “´¿Por qué es necesario? Porque es el único mecanismo en este momento para lograr la paz de la República, la paz es lo que queremos. El Presidente de la República tiene otra herramienta (en la Constitución), puede llamar a consejo de ministros y decretar un Estado de excepción, ¿pero usted cree que es lo más adecuado? Decretar un estado de excepción es sacar a la Fanb a la calle, ¿y eso sería lo más conveniente y democrático? La oposición meses atrás la solicitó, ¿por qué ahora la rechaza? (…) Lo que queremos lograr a través de esto es la paz, la tranquilidad”.

“Llamo nuevamente al pueblo en gerenal a que nos reencontremos, a que nos abracemos como hermanos (…) Venezuela no se merece esta situación que está viviendo, no podemos retroceder a todo lo que nosotros hemos logrado conquistar, tenemos fallas pero las estamos atacando (…) Dejemos ese odio atrás, no tenemos ningún rencor, sentémonos a buscar ese dialogo sincero, esa negociación. Venezuela es la que debe ganar”, finalizó.

Etiquetas: Antonio Benavides Torres | Asamblea Nacional Constituyente | José Vicente Hoy | José Vicente Rangel