Rachid Yasbek: construyamos junto a la iglesia la nueva historia democrática venezolana

Ulises Gutiérrez, obispo de la Diócesis de Ciudad Bolívar en una significativa homilía rechazó las prácticas comunistas malsanas que no han dado paso a un cambio, hacia una libertad y futuro distinto. Por ello, rechazó la Asamblea Constituyente puesto que no va a llevar a nada bueno. “Y es un fraude, así lo ha proclamado la iglesia venezolana en pleno derecho la rechaza por ser anticonstitucional y no se encuentra plasmada en la Carta Magna” aseveró.

Durante el oficio religioso invito a todos para que a pleno pulmón los venezolanos griten sin cansarse que no aceptan La Constituyente. “Rechacemos las muertes de los jóvenes venezolanos, que la violencia se haya hecho presente en la Universidad Católica, queremos libertad, paz, democracia y justicia”.

Por ello, la dirección regional de Primero Justicia en Bolívar acompañó a la iglesia católica en pleno conformada por los colegios, parroquias, movimientos y comunidades religiosas.

Aliana Estrada, explico que han atendido al llamado de la Diócesis de Ciudad Guayana, un tanto para rechazar las muerte de Augusto Pugas y desde la calle hacer entender al gobierno que la Constituyente la rechazan todos los venezolanos, porque no es sinónimo de paz ni armonía, “nosotros queremos cambiar el gobierno y la forma de gobernar en Venezuela, porque hasta ahora el oficialismo lo que ha traído al pueblo venezolano es miseria y muerte”.

Denuncio que en los últimos 63 días de protestas, llevamos cerca de 70 muertos y cientos de detenidos; queremos que haya paz y tolerancia los guayaneses queremos tranquilidad y progreso, por ello, vamos a pedir a Dios para que escuche nuestra plegaria.

Exigimos que cese la represión

Néstor Briceño, párroco de San Onofre y director de la Pastoral universitaria manifestó que en primer lugar querían denunciar las muertes de los jóvenes guayaneses y le decían a las Fuerzas Armadas que cese la represión en nombre de Dios. “Queremos invitarlos a orar por la paz y la esperanza saber que el Señor camina con nosotros porque Papa Dios quiere que seamos libres, hermanos y fraternos. Por ello esta marcha con un mensaje claro de esperanza y paz. “La iglesia acompaña al pueblo crucificado y resucitado en búsqueda de la libertad como el pueblo de Dios, para ello, hacemos la eucaristía por los caídos y los sufridos” sentenció.

Bajo esta premisa, Rachid Yasbek, diputado a la Asamblea Nacional por PJ, asevero que queda demostrado como la iglesia católica es la gran convocante y ha hecho un trabajo extraordinario en el país.

“Hoy estamos al lado de la iglesia y esta será el gran soporte para que el mensaje de cambio llegue de manera contundente, queremos un voto secreto directo y universal, queremos que se respete la voluntad del pueblo y la constitución, por ello, sigamos en la lucha por Venezuela y construyamos la historia de la nueva democracia al lado de la iglesia”.

