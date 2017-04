Políticos opositores se solidarizan con Henrique Capriles por inhabilitación

Redacción 800Noticias

Políticos opositores se solidarizaron este viernes con Henrique Capriles, gobernador de Miranda, tras informar la notificación de una inhabilitación por 15 años en su contra.

“Solidarios con Henrique Capriles ante nuevo atropello por parte de quienes desde el poder quieren condenarnos a la crisis, al hambre y la violencia”, expresó el diputado Miguel Pizarro.

Agregó que este tipo de acción ocurre solo en dictadura, con el fin de “sacar del juego” al oponente.

María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, también respaldó al líder opositor y le exhortó a derrotar “unidos la dictadura”.

Por su parte el diputado Freddy Guevara “La inhabilitación a @ hcapriles tiene un solo objetivo: la dictadura quiere elegir su oposición. Nos vamos a dejar? Pues no. Mañana seguimos!”

El exsecretario de la MUD Jesús Torrealba comentó que “la inhabilitación de Capriles es una agresión oficial no contra un dirigente o un partido SINO CONTRA TODO EL PAÍS, CONTRA LA DEMOCRACIA”, dijo.

Agregó que “el régimen no pega una: Si Capriles será o no Presidente de la República eso lo decidirán LOS VENEZOLANOS, no los burócratas corruptos”, dijo.

El diputado Enrique Márquez también se solidarizó por la inhabilitación del gobernador de Miranda, “frente a la injusta inhabilitación que le impone el gobierno. La democracia no admite estas desviaciones.”, escribió.

