Para Gandhi era inmoral utilizar la violencia y la intimidación como métodos de lucha

Enrique Meléndez / especial ND / 15 jul 2017.- El ex embajador de Venezuela en la India, Frank Bracho, defendió con pasión este jueves el método de la no violencia como forma de lucha política, asegurando que no se trata solamente de técnicas como las descritas en el libre de Gene Sharp. “La desobediencia cívica constituye un deber moral”.

La afirmación la hizo en un foro organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios “Fermín Toro” acerca de la democracia y la no violencia.

Su peroración comenzó haciendo referencia a la naturaleza, en particular a las luciérnagas y su capacidad para generar luz. “Simón Rodríguez fue un anarquista ilustrado; un desobediente cívico temprano de nuestra historia; maestro de Bolívar, quien a su vez fue otro desobediente cívico; lo que quiero decir es que los bienhechores de la sociedad no empiezan en verdad cuando ven la luz sino cuando ellos mismos comienzan a ser fuente de luz”.

Henry David Thoreau, a quien también calificó como un gran desobediente cívico, basó una gran parte de su doctrina social en la observación de la naturaleza; pues consideraba que la naturaleza constituía una gran fuente de enseñanza para la organización humana, política, económica y social, y que, además de Thoreau, todos los grandes hombres desde Gandhi hasta Mandela; y también el mismo Jesús que paraboleó con imágenes de la naturaleza.

Hizo ver que en la naturaleza se dan los extremos de lo tangible y lo intangible; de lo que se ve, y lo que no se, pero que, a su modo de ver, lo que no se ve es más grande que lo que se ve; algo que tiene que ver con la desobediencia cívica y la fuerza del espíritu; término que a la postre Gandhi le dio a su movimiento, ya que él inicialmente Ghandi tomó prestadas unas cosas de Thoreau como el propio término desobediencia cívica.

Hizo un esbozo de lo que fue Thoreau en su tiempo; un hombre que se negaba a admitir la esclavitud; de modo que por esta vía iba proclamando la desobediencia cívica frente a gobiernos que permitían tal sistema de abyección del individuo, y que por esa vía llegó a negarse a pagar impuestos, entre las modalidades de su protesta; de manera que esta figura del naturalismo estadounidense influye en Gandhi; como influye en Mandela.

Por otra parte, abordó el tema del espíritu del hombre del trópico que, citando el caso de la consulta de este domingo; se hizo en una semana cuando en otros países un proceso de esta magnitud se llevaría meses, y esto porque, a su modo de ver, se impone por la fe que ponemos en las cosas que hacemos; otro de nuestros grandes dones, y aquí pasó al tema de a la creencia en algo superior; algo que ordena todo.

“Un cosmos que está por encima del caos. Un orden natural,que está por encima de la anarquía sin ley y violenta. Una armonía; una unidad en la diversidad. Son todas leyes del orden natural; que son también leyes de Dios, y los grandes abanderados de la desobediencia cívica lo sabían: ellos bebían de fuentes espirituales. Era su gran fuerza, y por eso Gandhi le puso a su movimiento La Fuerza del Espíritu o de la Verdad”.

Indicó que Gandhi le decía a sus militantes que no podían estar allí si no eran creyentes en algo superior; lo que consideró como un coraje espiritual; el sacrificio como ofrenda de lucha; que no sufrimiento; que toda forma de lucha que se basara en la violencia, el chantaje y la intimidación era absolutamente inmoral.

Citó de nuevo a Simón Rodríguez para quien un hombre ve la luz en el momento en que comienza a irradiar luz con su ejemplo; por lo que, según Bracho, esos ejemplos suelen salir muy caros; como lo que ocurrió con Martín Luther King en los EEUU; donde le mataron cientos de militantes; y quemaron sus iglesias.

“Pero se trata de una ofrenda de sangre que no queremos derramar. Tener la opinión pública a su favor, y así fue que se hizo ese movimiento a sangre y fuego. Igual fue la India”. Aquí se remontó a la famosa película de Gandhi donde se escenifica la “Marcha de la Sal”; que, a su modo de ver, fue una de las grandes manifestaciones que hizo Gandhi en la India; consecuencia de la pretensión de los ingleses de apoderarse del monopolio de la sal y a la que querían también que los indios pagaran impuestos.

Según Bracho, Gandhi tomó la decisión de no comprarle más la sal de los ingleses; para lo cual promovió una gran marcha con dirección al mar, de unos cuatrocientos kilómetros, y que iba recogiendo gente de todas las aldeas; de modo que cuando llegaron a su destino decidieron explotar las salinas por ellos mismos, y producir sal.

“Le quitó todo el juego a los británicos. Los británicos aterrorizados, cuando descubrieron lo que pretendía Gandhi, lo esperaron con unos cordones de policía para caerle a palos, y lo que hicieron los desobedientes cívicos de Gandhi fue poner sus cabezas, y les iban dando palos; pero a medida que la sangre de aquella gente corría, víctima de la agresión, los policías terminaron derrumbándose; llorando”.

Según Bracho, uno de los periodistas que vio esta situación escribió una crónica donde decía que el imperio británico a partir de ese momento perdía toda autoridad moral para seguir gobernando India; de modo que esto arraigó el movimiento independentista de Gandhi quien consideraba que cuando se luchaba por la vía de la no violencia había que serlo en palabra, obra y pensamiento.

A ese respecto, Bracho cayó en el tema de las luchas que llevamos a cabo los venezolanos, y dijo que si se proclamaba la no violencia era contraproducente mentarle la madre al guardia nacional porque te lanzó una bomba lacrimógena; lo mismo que bloquear calles.

“La no violencia no depende del otro. La no violencia depende de uno mismo; uno mismo es el autorreferente y el ejemplo, y con eso uno persuade al otro y acorrala, moralmente, al otro; no físicamente. Y eso está diariamente ahí”.

Por esta vía rechazó la terminología del trancazo; que le suena a golpetazo, y que, con independencia de la pasividad a la que conduce, es algo que se ha impuesto a la fuerza; mostrándose al mismo tiempo partidario de utilizar un lenguaje de persuasión, de espiritualidad.

Que en todo caso había que valerse de la no cooperación, la huelga, el ayuno, la oración, el boicot; e incluso mencionó el libro de Gene Sharp donde se reportan 198 medidas de desobediencia cívica.

“La desobediencia cívica constituye un deber moral, de defender la dignidad humana; de clamar contra la opresión; de clamar por la libertad, por la justicia”.

Concluyó citando el artículo 1 de la Constitución donde se establece que los fundamentos de nuestro Estado están basados en la doctrina del Libertad, e indagando en este postulado, Bracho se permitió citar unas series de reflexiones de Bolívar acerca de la conducta nefasta de una tiranía, aludiendo a la situación política que vivimos hoy en día.

vaya al foro

Etiquetas: Frank Bracho | Gandhi | intimidación | no violencia | trancazo