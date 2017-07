Mejía: #ParoCívicoActivo demuestra que Nicolás Maduro no tiene control alguno sobre el país

“Hemos estado en las calles desde temprano y la gente hoy decidió demostrarle al régimen que no puede decidir por nosotros. Este es el verdadero comienzo de la hora cero que convocó el pueblo soberano este domingo. Nicolás Maduro y su régimen no tienen el control sobre lo que sucede en el país y sobre nuestro destino. Queda en evidencia que hoy no es un día normal y que Nicolás Maduro no tiene forma de evitar que los venezolanos hagan valer su voluntad. Que sepa que no nos vamos a quedar de brazos cruzados hasta recuperar nuestra democracia. Así que hoy #ParoCivicoActivo de 24 horas y el día de mañana la Asamblea Nacional nombrará nuevos magistrados que estén al servicio del pueblo y no al servicio de una cúpula corrupta. Son ya 110 días y con la unidad de todos los sectores de la sociedad civil estoy convencido de que alcanzaremos la victoria”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Contraloría, diputado Juan Guaidó, destacó que el #ParoCivicoActivo es una muestra de los niveles de organización que ha alcanzado el pueblo venezolano tras 110 días de lucha. Asimismo, invitó a los ciudadanos a prepararse pues a partir del sábado comenzará una intensa agenda de calle que llevará al fin del fraude constituyente y de la dictadura de Nicolás Maduro.

“Desde el Distribuidor Santa Fe podemos ver como la autopista Prados del Este se encuentra completamente desolada. Son años de luchas los que tenemos por #LaMejorVzla y poco se le puede pedir paciencia a un pueblo que lucha por poder llevar comida a su mesa, tampoco se le puede pedir disciplina a quién no puede conseguir medicinas para su familia. Pero si podemos pedir organización y este Paro Cívico Nacional es una gran muestra de la organización de nuestro pueblo. Junto al diputado Juan Andrés Mejía estamos recorriendo diferentes puntos de la ciudad capital y hemos visto los resultados. Felicitamos al trabajador venezolano, porque si el domingo logramos votar millones de personas hoy pudimos dejar las calles completamente vacías. Mañana tendremos nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia y a partir del sábado en la calle para defender la soberanía del pueblo. Se aproxima una semana de lucha muy intensa, porque ha llegado el momento del ciudadano, la hora de rescatar nuestra democracia”, puntualizó.

Maracaibo acata en pleno el llamado a #ParoCívicoActivo

Paralizada y trancada, así amaneció la ciudad de Maracaibo, la lluvia, que desde tempranas horas cayó sobre la ciudad, no frenó la determinación ciudadanos de acatar el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática.

El comercio del centro de Maracaibo, habitualmente concurrido por transeúntes, transportistas y comerciantes lucía totalmente despejado, vacío y los comercios cerrados, al igual que los principales corredores comerciales como Bella Vista, Delicias, 5 de Julio, 72, avenida Padilla, Veritas, Belloso y Falcón, entre otros importantes sectores de la ciudad.

En ese sentido, el coordinador municipal de la tolda naranja, Eduardo Vale, destacó en su red social twitter el éxito del Paro Cívico Nacional en la capital del estado Zulia. “El paro cívico en Maracaibo es un éxito, sigamos en esta lucha por Venezuela por que el cambio viene y nada lo detiene. Que sepa el régimen que esta lucha es hasta vencer y cambiar hacia #LaMejorVzla”. NP/VP

ER