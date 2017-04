Mejía: cómo es posible que el Defensor de un país no deje que los ciudadanos lleguen a su despacho

El coordinador nacional político encargado de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, responsabilizó al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, por negarse a escuchar al pueblo venezolano.

“No nos dejan votar, no nos dejan ejercer nuestros derechos en la Asamblea Nacional, ahora ni siquiera nos dejan manifestarnos, hasta cuándo como país tenemos que aceptar la imposición. Es una minoría que está aferrada al poder, una minoría corrupta, una minoría dictatorial, una minoría que lo único que quiere es seguir robando al país y que la gente pase hambre. Pero, aquí estamos los disputados dando la cara, no nos importa la represión, aquí estamos firmes. Vamos a mantenernos aquí hasta que lleguemos pacíficamente hasta la Defensoría. Como es posible que el Defensor no se pronuncie, como es posible que el Defensor de un país no deje que los ciudadanos lleguen a su despacho a ejercer un derecho, es nuestro único clamor y no tiene explicación alguna que seamos recibidos con bomba y gas como lo están haciendo en este momento”.

Mejía denunció el uso de bombas lacrimógenas vencidas, gas rojo, perdigones metálicos. “las bombas están vencidas desde octubre del 2015, esto no solo viola las leyes venezolanas sino también tratados internacionales. Nos están reprimiendo con perdigones metálicos, esto impacta una persona a corta distancia y puede matarla, así reprimen al pueblo venezolano en las calles”.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, instó a los funcionarios de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana a cumplir con sus funciones constitucionales. “Digan yo no voy a reprimir al pueblo porque ahí está mi madre, mis hermanos y mi familia y abran el paso. En ese momento, escucharemos a nivel nacional noticias como la posición de la Fiscal, así como ella escucharemos tantos magistrados pusieron su denuncia, tantos generales rechazan la represión, tantos Ministros salieron de Venezuela y se abrieron las compuertas para que este país eligiera un nuevo gobierno”.

Guevara insistió que es necesaria la presión en la calle de forma pacífica para conquistar el cambio en Venezuela. “Estamos en resistencia, mi hermano Leopoldo López planteó una frase: el que se cansa pierde, que significa resistir, avanzar, mantenernos en las calles. Lo importante es saber quién se quiebra primero, si nuestra voluntad de seguir luchando o la libertad de quienes sostienen a la dictadura de seguir reprimiendo al pueblo”.

Para finalizar, el concejal Reinaldo Díaz explicó que “hay un cerco de la Guardia Nacional, lanzan cientos de bombas, están usando una de color rojo, ilícito para este tipo de manifestaciones”.

NP VP / LR