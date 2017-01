ND / Yelitza Figueroa Rivas / 18 ene 2017.- El Secretario de la Asamblea Nacional, José Ignacio Guédez aseguró este miércoles que el modelo que representa Nicolás Maduro es la causa de la inseguridad, porque certifica que es un modelo donde el trabajo no es una herramienta de superación social, las necesidades están a la orden del día y hay un mensaje de violencia permanente.Tales declaraciones las dio en Venevisión.

“¿Cómo va a hablar de combatir la seguridad un Presidente, que hace unos días estaba con una metralleta diciendo que iba a repartir en los barrios de Venezuela armamento de guerra? Se preguntó.

El dirigente de Causa R indicó que “hablan de paramilitarismo para decir que es un problema importado de Colombia para escurrir el bulto y no asumir responsabilidad. Pero el paramilitarismo es ese ejercicio de guerra donde el Presidente anuncia que va a armar a los civiles y a su militancia política para amedrentar a la población. Ese mensaje de guerra permea en la sociedad y eso junto a una crisis social sin precedentes genera un coctel mortal que conlleva a sucesos tan lamentables, y eso no va a cambiar hasta que no cambe el gobierno”.

Con respecto al decreto de la prórroga del estado de excepción, Guedez aseveró que son “prorrogas inconstitucionales todas porque la Asamblea negó ese decreto desde un principio, usando su potestad constitucional. Es la Asamblea la que aprueba o desaprueba esos estados de excepción en un lapso determinado por la Constitución. El gobierno se ha saltado este control parlamentario violando la Constitución, pero además no da cuenta de los resultados”.

“La mejor medida económica que puede haber en Venezuela es el cambio de gobierno porque es el modelo el que colapsó. No será Maduro quien rescate a este país porque es él quien lo está sumergiendo en su peor crisis. Mientras no haya rectificación sino ese discurso demagógico vamos a seguir en un modelo empobrecedor que si lo sumas además al tema de autoritarismo. Ahora están en duda hasta las elecciones más básicas estamos en una mezcla de dictadura con hambre” asintió.

Sobre el tema del diálogo, el diputado dijo que “si el gobierno no fue de soltar a presos políticos con boletas de excarcelación en mano; si no fue capaz de cumplir esos acuerdos mínimos; si no ha sido capaz de convocar a elecciones regionales. Si no es capaz de lo menos, no va a ser capaz de lo más. Nosotros no creemos en la disposición del dialogo del gobierno, salvo que demuestre lo contrario. Y la manera de demostrar lo contrario es cumpliendo los primeros acuerdos que se hicieron el año pasado” finalizó.

Etiquetas: AN | inseguridad | José Guédez | Maduro