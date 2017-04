Lilian Tintori se reúne con Peña Nieto en México

ND / nota de prensa / 7 abr 2017.- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, y manifestó su preocupación por la crisis política que existe en Venezuela. Así lo dio a conocer Tintori este jueves.

“Hoy México le abre los brazos a Venezuela, a los familiares de los presos políticos y le abre los brazos a la búsqueda de una solución que tiene que venir urgente para Venezuela, como lo son las elecciones generales, el canal humanitario, la libertad de los presos políticos y rescate de la Constitución. Le conté al presidente cómo el régimen reprime a los venezolanos, cómo trata a los presos políticos, cómo dio un auto golpe de Estado. Le conté las condiciones de encarcelamiento de Leopoldo”, afirmó, de acuerdo a una nota de prensa.

Tras casi dos horas de reunión con el mandatario mexicano, Tintori informó que Peña Nieto “está preocupado por lo que está viviendo el venezolano. La reunión fue muy humana y siente lo que está viviendo Venezuela. Dijo que estará en constante comunicación con los cancilleres de la región para rescatar el orden constitucional y la democracia en Venezuela. Se comprometió con ayudar a lograr el rescate de la democracia de los venezolanos”.

Durante su reunión, Tintori habló “en nombre del pueblo que hoy quiere cambio en mi país, en nombre de los que están luchando en la calle y de los que hoy tienen hambre. Como esposa de un preso político y como venezolana, que tiene un compromiso con la libertad, la democracia, los derechos humanos y con la construcción de un mundo mejor para nuestros hijos”.

Destacó que “la historia toca de nuevo a la región y hoy le pedimos a México, un país hermano, líder de la región latinoamericana, solidaridad, determinación y una posición clara y precisa ante la dictadura que hay en Venezuela”.

De igual forma manifestó que la lucha por la libertad está conformada por tres dimensiones: la lucha internacional, la institucional y la calle. La primera conformada por líderes y organizaciones internacionales como la OEA, la ONU, HRW, presidentes, ex presidentes, senados y congresos del mundo que han pedido la libertad de los presos políticos y han emplazado al Gobierno nacional a respetar la Constitución y las garantías democráticas de los venezolanos.

Por otra parte, “la institucional, con nuestros valientes diputados que están dando la cara y que ya iniciaron el proceso ciudadano para la destitución de los magistrados golpistas”. Y por último, la activación de la lucha no violenta en las calles. “Te necesitamos activo, no te puedes cansar. Los venezolanos vamos a recuperar la democracia, luchando por ella, en paz pero con determinación. No te canses, que lo vamos a lograr”.

Tintori agradeció a todos los mexicanos por el apoyo y espera “que la región alce la voz por los venezolanos que quieren un cambio porque son víctimas de una dictadura”, durante la próxima asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebrará en México el próximo mes de junio.

Etiquetas: Enrique Peña Nieto | Lilian Tintori | México