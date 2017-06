La MUD a Lucena: Esa constituyente no va

ND / nota de prensa / 4 jun 207.- La Mesa de la Unidad Democrática respondió este domingo a la presidente del ente electora, Tibisay Lucena, quien más temprano anunció que la elección de los constituyentistas será el próximo 30 de julio.

Julio Borges, quien fungió de vocero de la MUD, aseguró “que el golpe de Estado que empezó con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia se quiere perpetuar ahora con una constituyente comunal o comunista que no tiene fecha de término, que asume todos los poderes y que busca eliminar a la fiscal general de la República, la Asamblea Nacional, la Fuerza Armada Nacional y la voluntad de todo un pueblo que quiere definir su destino a través del voto”.

El parlamentario calificó de vergonzosa e indigna la actitud asumida por Lucena, quien luego de “matar el derecho al voto cuando acabó con el referendo revocatorio y las elecciones regionales, ahora tras recibir una orden de Miraflores convoca a una constituyente no democrática, a un proceso fraudulento”.

El líder opositor afirmó también que el anuncio de realizar un referendo consultivo luego de elaborada la nueva Constitución es un engaño más de Maduro. “Es producto del desespero, porque sabe que el país rechaza la constituyente, porque el país sabe que es para perpetuarlo en el poder”..

“Esa constituyente no va a pasar… Sigamos en rebeldía ante esa convocatoria, en rebeldía ante esa constituyente que es la continuación del golpe de Estado… Un 10% que quiere imponer esa constituyente no va a poder con 90% de los venezolanos que quiere elecciones, progreso, oportunidades. Esa constituyente no va. No va por que el pueblo entero la rechaza, la comunidad internacional la considera ilegitima y no puede imponer un golpe de Estado a través de una constituyente”, ratificó.

De igual forma, aseguró que los dirigentes de la MUD y los venezolanos seguirán en las calles en la lucha pacífica, pero contundente, por restablecer el hilo constitucional y lograr un cambio en el país. Destacó que hasta en las filas del oficialismo rechazan esa propuesta, que “fue un invento traído de La Habana”.

Etiquetas: Constituyente | Julio Borges | Tibisay Lucena