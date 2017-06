Julio Borges aseguró tener un plan para impedir la Constituyente

Dennys Bracho

La Mesa de la Unidad Democrática ofreció este domingo una rueda de prensa para dar respuesta a los anuncios emanados del Consejo Nacional Electoral.

En efecto, Julio Borges, es el vocero de la actividad que se realizó en la sede de Primero Justicia en Los Palos Grandes.

“Que le quede claro a Maduro: Esa constituyente no va. No va porque el pueblo la rechaza”, aseveró el presidente de la Asamblea Nacional.

Indicó además que a lo interno de la coalición avanza un plan para impedir la Constituyente. “Tenemos plan, estrategia, fechas que no me corresponde darlas ahorita, se irán anunciando (…), ahora con mucha más razón no hay vuelta atrás hasta lograr la libertad del país “.

Denunció una vez más que en Venezuela se di+o un Golpe de Estado. “Golpe de Estado que empezó con el TSJ pretende perpetuarse con constituyente”.

Borges aseguró que el referendo aprobatorio de la constituyente es falso.