Juan Barreto: TSJ sustituye el derecho que tienen los partidos de existir

Desde el estado Carabobo manifestó que “el TSJ quiere medir a todos los partidos con el mismo rasero, y ponerlos a recoger firmas, la democracia no puede ser sustituida por un medida administrativa eso sería sustituir el calor del pueblo por la frialdad de las oficinas y suponer que una actividad administrativa sustituye un proceso democrático, la existencia de un partido no tiene que ver con la cantidad de personas que militen en él, si así fuese no hubiesen existido partidos como el PCV, la Liga Socialista porque los partidos representan es a una corriente política indistintamente del número de sus integrantes, el TSJ está sustituyendo el derecho histórico que tienen los partidos políticos de existir, imponiendo condiciones leoninas, como lo es que nuestros militantes deben firmar y colocar su huella en las oficinas regionales del Consejo Electoral, en un lapso determinado de tiempo”.

Según reseña aporrea Barreto considera que esto se debe a “una estrategia” que serviría para suspender o retrasar las elecciones “porque de esta manera los partidos minoritarios serían eliminados y no habría organizaciones políticas para ir a las mismas”, de igual manera fustigó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “está en mora con las elecciones porque no han cumplido con los lapsos para legalizar los partidos”.

Manifestó descontento por la falta de apoyo del Partido Unido Socialista de Venezuela (Psuv) hacia el partido Redes ya que este “se sumó en las pasadas elecciones de diputados a las candidaturas propuestas por el Psuv, siempre hemos votado a su favor pero cuando a ellos les toca votar por nosotros, no lo hacen”.

Fuente: 2001

