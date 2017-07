Guevara: “Designación de nuevos magistrados es totalmente legal”

now playing

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, aseguró que la designación de los 13 magistrados principales y 20 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, es totalmente legal, a su juicio, el Parlamento es el órgano encargado de nombrar a los representantes del Poder Judicial.

Lamentó que los integrantes del Poder Moral, no hayan sido participes del proceso e indicó que la Asamblea Nacional no podía frenar su andar en la designación de los jueces por esta acción. “Cuando ellos se ponen al margen de la Constitución , la AN actúa basándose en los artículos 333 y 350”, señaló.

El dirigente del partido Voluntad Popular señaló que la situación que vive actualmente el país radica en que “hay ciudadanos que creen que la soberanía radica en las instituciones y otros que la soberanía reside en el pueblo venezolano”.

“Por eso planteamos un referendo revocatorio para que la gente eligiera, por eso planteamos unas elecciones regionales para que las personas eligieran, pero cerraron -el gobierno- todas las vías políticas, institucionales y electorales, y nos pusieron en la encrucijada de elegir si arrodillarnos o luchar, y nosotros (la oposición) decidimos luchar”, puntualizó.

Con información de Unión Radio

