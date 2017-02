Gobierno debe ofrecer respuesta al Vaticano

Yalezsa Zavala / 13 feb 2017.- El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, reiteró que no hay nadie de la oposición sentado con el gobierno en una mesa de diálogo.

“Es que no hay nadie sentado con el gobierno. No hay diálogo si no cumple las mismas cosas que el mismo Vaticano en la carta del Monseñor Parolín en diciembre ofrecía, las cosas con que se comprometió y hasta ahora no ha cumplido. La pelota está en su cancha”, manifestó Borges desde la planta de transferencia del sector Las Mayas.

El presidente del parlamento recalcó que la MUD está en espera de que el gobierno cumpla con lo acordado en las pasadas reuniones de diálogo.

“Cuatro puntos muy concretos: la fecha de las elecciones, el procedimiento para la libertad de los políticos privados de libertad, respeto a la Asamblea Nacional que fue electa por 14 millones de votantes y abrir las puertas para que entren medicinas y alimentos de otros países”, sostuvo.

