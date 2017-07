Francisco Torrealba asegura que paro cívico será un fracaso pues lo convocó “la burguesía”

El candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Torrealba, aseguró que el llamado a paro cívico realizado por la Mesa de la Unidad Democrática será “un gran fracaso”, pues se trata de una iniciativa de “la burguesía” y no de los trabajadores.

“Valdría la pena destacar quién hace la convocatoria, la clase obrera no es ignorante, está politizada, sabe que nadie va acatar un llamado de una persona que no tiene ni un carnet de identificación laboral, convoca la paralización y no ha trabajado, un vago que nunca ha pagado sindicato, tener seguro social, que no sabe qué es un sindicato, no tiene ascendencia sobre la clase obrera venezolana”, señaló.