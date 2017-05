Es reaccionario decir que la Constitución de 1999 es inmejorable

ND / foto Twitter: @Fiodar / 20 may 2017.- El presidente de la Comisión para la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jaua, fustigó esta sábado a los “reaccionarios” que dicen que la Constitución de 1999 es “inmejorable”, en referencia a la palabras de la fiscal general Luisa Ortega Díaz sobre la constituyente.

Así lo indicó desde el estado Anzoátegui, en el marco de una asamblea sobre el proceso constituyente.

“Hay quienes dicen, en una interpretación antihistórica de los procesos políticos y constitucionales, que la Constitución de 1999 es la mejor constitución que haya tenido la República porque la hicimos nosotros los patriotas, los bolivarianos y los chavistas, que no puede ser mejorada. Es decir, que el mundo, según esa visión, el mundo se congeló en 1999, se acabó la dialéctica, se acabaron los procesos históricos, no nació más nadie (…) ¡Vaya visión reaccionaria de la historia y del derecho quienes dicen que una constitución no puede ser mejorada”, expresó.

Según Jaua, “tan pelando están (quienes tienen esa visión) que la propia constitución estableció mecanismos para mejorarla”, como la reforma constitucional y la enmienda constitucional. “Es el pueblo y su poder originario el que transforma la historia”.

“No podrán detener los reaccionarios lo que no pueden detener. No podrán desconocer lo que no pueden desconocer. El poder originario del pueblo no necesita ser reconocido por ningún poder constituido, no necesita ser santificado por nadie. El poder originario le pertenece al pueblo de Venezuela y lo va a ejercer cuando quiera para buscar despejar el horizonte de la patria”, enfatizó.

La fiscal gLuisa Ortega Díaz envió este jueves una carta a Jaua en la que asegura que la constituyente del presidente Nicolás Maduro “aceleraría la crisis” y “lejos de coadyuvar a la ansiada reconciliación nacional generaría un alto grado de incertidumbre”. Además, consideró que “la Constitución de 1999 es inmejorable”.

Etiquetas: Asamblea Nacional Constituyente | Constitución de 1999 | Elías Jaua | Luisa Ortega Díaz