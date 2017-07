En política no hay batallas definitivas ni la paz tiene hora cero

ND / nota de prensa / 15 jul 2017.- La dirigencia y la militancia del partido Avanzada Progresista se encuentra desplegada a todo lo largo y ancho del territorio nacional para promover y participar activamente en la consulta popular que tendrá lugar este domingo 16 de julio en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente.

En rueda de prensa celebrada este viernes en Caracas, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y líderes capitalinos del partido que preside el gobernador Henri Falcón, reiteraron su apoyo irrestricto a la iniciativa puesta en marcha por la Asamblea Nacional con apoyo de la Mesa de la Unidad Democrática, sectores empresariales, sindicales, campesinos, académicos, religiosos, gremiales y comunitarios, entre otros.

Luis Romero, secretario general nacional de AP, indicó que la del domingo será una jornada democrática, pacífica y de multitudinaria participación popular, perfectamente encuadrada en los términos de la Constitución, cuyo texto supremo ha sido “desconocido y violentado” por el gobierno nacional, para lo cual el Consejo Nacional Electoral se ha prestado de manera irresponsable e ilegal.

De acuerdo a una nota de prensa, manifestó que ante la negativa gubernamental a someter la iniciativa constituyente a la obligatoria consulta referendaria previa, la oposición ha elevado la consideración del tema a una consulta abierta a toda la sociedad venezolana, en la seguridad de que al término de la misma el escrutinio verificará un abrumador rechazo nacional a la constituyente madurista.

La jornada, en criterio del secretario general de AP, no puede ser considerada como una batalla final, puesto que en la lucha política no existen batallas definitivas, como tampoco ninguna hora cero. “La paz no tiene hora cero”, sostuvo.

Romero dijo que en Avanzada Progresista consideran que la cita democrática dominical debe ser una oportunidad para la paz entre los venezolanos, para impulsar el reencuentro y la reconciliación, para generar un proceso de negociación política que permita encontrar soluciones a la grave crisis política, económica, social y moral del país, especialmente al hambre, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, así como la creciente inseguridad que atormentan a los venezolanos, con especial énfasis a los más vulnerables.

Etiquetas: Avanzada progresista | consulta popular | plebiscito