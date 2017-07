Diputado Ávila: “El gobierno creó una nueva clase social: los precarios”

El secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila, en su acostumbrada rueda de prensa, manifestó que la crisis económica generada por la falta de políticas coherentes y efectivas en materia económica por parte del gobierno de Nicolás Maduro, dio paso a una nueva clase social en Venezuela, a la que denominó “Los Precarios”.

Insistió en tratar los problemas que afecta a la mayoría de los venezolanos. “Estamos en una Venezuela en la que desde hace rato no se vive, sino que se sobrevive; en donde la Canasta Alimentaria supera el millón cuatrocientos mil bolívares, mientras el sueldo del 80% de los venezolanos no llega ni al mínimo. Necesitamos más de 47.000 diarios para comer, lo que se traduce en la perdida del poder adquisitivo”. Dijo Ávila.

Recalcó que el régimen, a pesar de su discurso socialista de favorecer una supuesta lucha de clases entre trabajadores y burgueses, “su ineptitud, su corrupción y su irresponsabilidad, ha generado esa nueva clase social, que incluye a asalariados, clase media y burgueses, en una desesperante situación de precariedad e incertidumbre”.

Agregó que luego de 18 años de gobierno socialista, los venezolanos han sido víctimas de un acelerado proceso de degradación de las propias condiciones de vida (alimentación, salud, vivienda y servicios básicos), empleo, insuficientes ingresos, hiperinflación, escasez generalizada. A lo que se suma la inseguridad, la hambruna que conlleva a las familias e individuos más vulnerables a la más abyecta de las condiciones humanas: la indigencia y mendicidad.

Señaló que la hiperinflación que se vive hoy en Venezuela es insostenible, donde mensualmente se conoce de manera extraoficial, que esta aumente entre el 15 y 20%, y que la proyectada para este año 2017 es diez veces mayor a todos los países de Latinoamérica.

A su juicio, todo eso ha llevado a una “precariedad que impide la realización de proyectos de vida personales, lo que ha llevado a miles de familias, cientos de miles de jóvenes venezolanos, a emigrar a otros países, huyendo de la pesadilla que hoy sufrimos los venezolanos, en una y única clase social mayoritaria, distinta de los enchufados gubernamentales: Los precarios”.

Asimismo recalcó que la mayoría de los sectores populares, inmovilizados por esa precariedad generada por la irresponsabilidad gubernamental, les conlleva a una situación de dependencia, vulnerabilidad y fragilidad en la obtención de ingresos y bienes necesarios para un proyecto de vida completo; hoy se rebelan e intentan recuperar su protagonismo existencial, en forma pacífica y haciendo uso de sus derechos y garantías constitucionales.

“Entre tanto, el gobierno le responde con una constituyente chimba y con la más brutal de las represiones, asesinatos de jóvenes y encarcelaciones en masa, impidiéndonos desarrollar nuestra libertad y autonomía personal y ciudadana, cercenándonos el ejercicio libre de derechos plenos”.

El diputado por la MUD aseveró que la precariedad es la ausencia de una o varias de las seguridades que permiten a las personas y las familias asumir sus responsabilidades fundamentales y poder satisfacer sus necesidades y derechos elementales.

“En cuanto a los derechos y necesidades de nuestros ciudadanos, como clase política, debemos hablarle a nuestro pueblo con la verdad y sobre todo con responsabilidad. En esa crisis de liderazgo existente hemos visto como algunos voceros de nuestra oposición han venido igualmente haciendo ofertas irreales, engañosas como la de los sueldos dolarizados; cuando quienes, aun no siendo expertos en la ciencia económica, sabemos que esa medida significaría la estocada final a nuestro agonizante aparato económico, la que como consecuencia, aumentaría inevitablemente el número de individuos y en la nueva clase social: los precarios”.

En otro orden de idea, con relación a la Asamblea Nacional Constituyente, destacó que desde Unidad Visión Venezuela, la han denominado #LaChimba, por considerarla fraudulenta y violatoria de la Carta Magna. “Con esa propuesta ingeniosa de Nicolás no se come, no se vive, no se compra medicinas ni te hace inmune a la inseguridad; por el contrario es más precariedad, más miseria, más hambre”.

Finalmente felicitó a los periodistas y exaltó su labor, por haberse celebrado el Día Nacional del Periodista el pasado 27 de junio. “Gracias a los comunicadores que han tomado un valor muy importante en estos tiempos, donde el gobierno pretende callar su voz. Mi mensaje es que sigan adelante, llevando la información veraz y oportuna; de todo aquello que pasa en el país a pesar del maltrato y las restricciones que quieren imponer desde el gobierno”.

