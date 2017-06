Capriles afirmó que el Gobierno impondrá la Constituyente para “cortar cabezas”

“Ellos han dicho para qué quieren la constituyente, es para cortar cabezas, para sacar a la fiscal. No he escuchado a ninguno del gobierno decir que esa constituyente sea para que haya comida y medicinas, es solo para cortar la cabeza de la Fiscal y cualquiera que no comparta sus decisiones”, dijo el opositor según lo reseñado por la agencia de noticias EFE.

En declaraciones a la prensa ofrecidas en la concentración en Caracas, el mandatario regional aplaudió la actitud de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que pese a ser vinculada al chavismo, ha fijado públicamente su posición contra la constituyente.

“Si miembros del Ministerio Público y si otros magistrados asumen la Constitución y defiende los derechos de los venezolanos, se lo vamos aplaudir”, dijo el opositor.

El vicepresidente ejecutivo venezolano, Tareck el Aissami, ha puesto fecha a la salida de la Fiscal General del Ministerio Público, una vez que la Asamblea Constituyente sea electa y tenga la facultad de dictar decisiones por encima de cualquier otro poder del estado constituido.

SuNoticiero