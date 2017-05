¿A cuántos muertos está dispuesto a llegar Maduro para mantenerse en el poder?

ND / 27 may 2017.- El mayor general retirado y excomandante de la Red de Defensa Integral (Redi) en la región Guayana, Clíver Alcalá Cordones, aseguró que la constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro no es el camino a la paz, sino que está trayendo “más violencia”. A su juicio, el mandatario “miente y manipula”.

Durante una entrevista con El Venezolano Panamá, se refirió a la denuncia que presentó con relación a la intención de utilizar francotiradores contra los manifestantes.

“Hace 10 días recibí un sobre sin remitente en mi casa que incluía un pendrive con una grabación y la transcripción de esa grabación. En ella, conversan 6 generales del ejército en la guarnición de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en Lara. Yo los tengo identificados, discuten la posibilidad de utilizar francotiradores durante las manifestaciones de protesta que se vienen realizando en el país”.

“Estamos en un proceso de evolución de violencia del Gobierno contra los manifestantes. Todo esto dentro del marco de proponer una absurda Asamblea Constituyente, supuestamente originaria, con unas bases que no llenan las expectativas democráticas y que no significa ninguna solución para la crisis que atraviesa Venezuela. Han dicho que el proceso constituyente es la mejor forma de llegar a la paz y pienso que, por el contrario, están generando más violencia”, enfatizó.

Recordó que “los protocolos militares no permiten el uso de armas letales en acciones de orden público y si se utilizan, es penado nacional e internacionalmente”.

Ante la pregunta “¿en cuáles elementos se apoya usted para pensar que la grabación es fidedigna?”, respondió: “Algunos de estos generales fueron subalternos míos y los conozco muy bien, reconozco sus voces”.

Para Alcalá, “tiene que haber más democracia y el respeto a la Constitución”. Considera que “los problemas no se resuelven con represión y autoritarismo”.

“Me pregunto, ¿a cuántos muertos está dispuesto a llegar Maduro para mantenerse en el poder? ¿Por qué asesina un pueblo que lo que pide es comida y medicina? El problema es ético y le digo que Maduro en el ejercicio de su mandato está muy comprometido, ya que ha llegado a un nivel de abuso intolerable: manipula, miente y eso es reprochable en cualquier gobernante”, sentenció.

Puede leer la entrevista completa aquí http://elvenezolano.com.pa/maduro-y-padrino-lopez-serian-los-responsables-de-los-muertos/

Etiquetas: Asamblea Nacional Constituyente | Clíver Alcalá Cordones | francotiradores | Nicolás Maduro