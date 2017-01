Voluntad Popular denuncia estancamiento en el deporte venezolano

El dirigente Borman Angulo denunció que actualmente es imposible entrenar a un deportista de alto rendimiento, puesto que los jóvenes no poseen el dinero suficiente para comprar un par de zapatos, ni tampoco poseen acceso a la dieta especial requerida

En el marco del día del deporte, el coordinador del Movimiento Deportivo de Voluntad Popular, Borman Angulo, señaló que a causa de la mala gestión del régimen de Nicolás Maduro existe un estancamiento en el área deportiva, debido a que no existen las condiciones necesarias para entrenar atletas de alto rendimiento, sumado a la alta corrupción en el Ministerio del Deporte.

“Hay un estancamiento en el deporte venezolano, todo por una pésima gestión de un régimen corrupto. Y la corrupción no solo existe en el área deportiva, sino que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida del deportista, en el Ministerio, en las federaciones y asociaciones deportivas que hacen con los atletas lo que les vienen en gana. Por eso, nuestro llamado es a todos los atletas venezolanos a que se unan a la lucha para conseguir #LaMejorVzla, porque nuestra lucha no solo es deportiva, sino que también se extiende a lo social y lo político”.

Angulo denunció que actualmente es imposible entrenar a un deportista de alto rendimiento, puesto que los jóvenes no poseen el dinero suficiente para comprar un par de zapatos, como tampoco poseen acceso a la dieta especial que requiere un deportista o a las instalaciones necesarias para entrenar. En ese sentido, indicó que el objetivo del movimiento es lograr que el deporte pueda llegar a las vidas de todos los jóvenes venezolanos y que aquellos atletas de alto rendimiento que se encuentran en el exilio puedan regresar a Venezuela.

“Nuestro plan es traer a todos estos atletas que actualmente viven en el exilio, ejerciendo su profesión o trabajando en otras áreas, porque no han recibido ninguna clase de apoyo por parte del régimen de Nicolás Maduro, a atletas de alto rendimiento como Daniela Larreal o el mosquito Jhonathan Suárez. Hay que ir a los barrios, a los sectores populares, no esperar a que el deporte llegue a los jóvenes, sino llevar el deporte a todos los chamos que tengan una voluntad deportiva. Nosotros estamos en un partido político porque creemos que es necesario tomar nuevas políticas públicas en el área deportiva. Le decimos al régimen de Nicolás Maduro que sus amenazas contra los atletas ya no tienen efecto, porque el pueblo se ha comprometido con el cambio no solo en el área política, social o económica sino también en el área deportiva”, puntualizó.