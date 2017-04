Villegas: La realidad venezolana no corresponde a la reflejada por el poder mediático internacional

Representantes del Gobierno venezolano se reunieron este sábado con corresponsales extranjeros para revisar la cobertura que han hecho de los acontecimientos más recientes en Venezuela.

La reunión estuvo encabezada por la canciller Delcy Rodríguez y el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas.

El encuentro permitió “pasar revista a la cobertura” que se ha hecho, detalló Villegas en declaraciones a VTV.

A juicio de Villegas, hay un clima de opinión internacional “que se pretende establecer para acompañar el plan” del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y “lograr un golpe de estado en el país”.

“Ese desenlace no se va a dar, no va a haber un derrocamiento del gobierno bolivariano y lo que se va publicando quedará para la posteridad”, aseguró el titular de Comunicación. “Aquí no va a haber un desenlace como al que están apostando los operadores políticos y mediáticos internacionales”.

El funcionario consideró que la realidad venezolana “es bastante más compleja que el reduccionismo y el simplismo del poder mediático internacional”.

Citó el caso de la movilización oficialista del pasado 19 de abril, que llegó a la avenida Bolívar, y argumentó que este hecho ha sido cubierto de manera mezquina sin difundir su verdadera magnitud.

Agencias