Supenden por séptima vez juicio en contra de Daniel Ceballos

La audiencia de apertura a al juicio de Daniel Ceballos fue suspendida por séptima vez desde que se retomó en el mes de enero, porque el tribunal no dio despacho., según informó su esposa, la actual alcaldesa de San Cristobal, Patricia de Ceballos.

“Hoy mi esposo cumple 3 años y 4 meses secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro. Hace 3 años y 4 meses, le arrebataron al pueblo de San Cristóbal a su alcalde y a mis hijos le arrebataron a su padre. Se dice fácil, pero para mi familia es indignante tener que vivir esta situación. Hoy la jueza Yosmar González, del tribunal 15 de juicio del área metropolitana de Caracas, la secretaria del tribunal, los escribientes y todos los funcionarios públicos están mucho más presos que mi esposo. Son presos del régimen, son presos de una justicia que está secuestrada y le teme a la dictadura. No tienen la capacidad de decidir dale la libertad a mi esposo; una libertad que esta solicitada desde hace meses”.

Explicó que la jueza que lleva el caso no ha emitido la orden para que Daniel Ceballos sea trasladado desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) hasta el Palacio de Justicia y que, las veces que se ha emitido, no la han cumplido. En este sentido, instó a los funcionarios de los órganos de seguridad y demás instituciones del Estado a cumplir con la Constitución y el mandato del pueblo venezolano, porque pronto los ciudadanos conquistarán la libertad desde las calles del país y ellos serán sometidos a una justicia verdadera y transparente.

“El país y el mundo deben saber que mi esposo, Daniel Ceballos, está secuestrado por la dictadura. Él está en su celda, pero su espíritu está libre. Él tiene la libertad de decir lo que piensa, porque nosotros sí somos libres de decidir estar en esta lucha por #LaMejorVzla. En cambio, la jueza Yosmar González no puede decidir porque es víctima de amenazas. Somos 7 millones y medio de venezolanos que hoy exigimos justicia, libertad y que todos los funcionarios se pongan del lado del pueblo y la Constitución. Muy pronto, en la Venezuela libre van a tener que darle la cara a una verdadera justicia. O se ponen del lado del pueblo, o se ponen del lado del régimen que tarde o temprano va a caer y serán sometidos a una verdadera justicia por los delitos de lesa humanidad”.

Por su parte, la abogada defensora de Ceballos, Ana Leonor Acosta, indicó que fue introducido un amparo de omisión para la jueza Yosmar González y que seguirán con las gestiones necesarias para que se haga justicia con el caso del dirigente y todos los presos políticos. “Daniel está arbitrariamente detenido y así fue calificado por la Organización de Naciones Unidas. Es juzgado por rebelión civil y desde el primer momento hemos declarado su inocencia y el Ministerio Público no tiene pruebas en su contra. Estuvimos un año y medio en juicio y ante falta de pruebas se anuló. En el mes de enero, Daniel es trasladado para reiniciarlo y nuevamente queda interrumpido. Desde enero se han fijado siete audiencias que no han tenido despacho y que no ha habido traslado, por lo que no se ha podido iniciar el juicio. Denunciamos que esto es un fraude. Están utilizando a los tribunales para mantener secuestrado a Daniel Ceballos. Hoy Venezuela está sin tribunales, sin despacho y sin justicia”.

