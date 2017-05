Presentan en La Hojilla audio revelador de Diana D’Agostino: “Hemos caído ya en el vandalismo”

Este sábado, Mario Silva, en el programa La Hojilla, presentó un audio donde Diana D´Agostino, la esposa del diputado y dirigente opositor de la MUD, Henry Ramos Allup, se muestra en desacuerdo con las acciones emprendidas por la oposición. D’Agostino, refiriéndose a las protestas contra el gobierno, dijo que “se han convertido ya en anarquía”. “Hemos caído ya en el vandalismo: si ven un poste lo tiran al piso; si tienen que reventar vidrios de un local, lo revientan (…). Aquí hay unos grupos de la oposición que andan en eso (…) sobretodo la gente de Voluntad Popular (…); si ellos pudieran quemar a Venezuela hoy, lo harían”.

D´Agostino también revela: “Igualito Primero Justicia (PJ), Capriles ya no tiene nada que perder, ese lo que quiere también es incendiar la calle porque no tiene nada que perder, ese está inhabilitado y no lo interesa, no tiene nada que perder”.

Noticia al Día