“Por primera vez CIDH se pronuncia sobre éxodo venezolano”

El secretario para los asuntos de los venezolanos en el exterior por Primero Justicia (PJ Mundo), José Ramón Sánchez informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación sobre la actual situación de los migrantes venezolanos en países de la región; siendo la primera vez que este organismo se pronuncia en torno a este tema, lo que a su juicio afirma el grave problema que atraviesa Venezuela a nivel migratorio.

“En Venezuela han ocurrido diversas olas migratorias en las últimas dos décadas, pero en este momento el país padece la “Ola migratoria de la escasez”, debido a que la gente se está marchando para conseguir cosas básicas como medicinas y alimentos; lo que crea una situación muy alarmante alrededor de Venezuela, donde muchas personas han optado hasta irse caminando o en pequeñas embarcaciones del país, a países vecinos como Colombia, Brasil o a las islas del caribe.” indicó Sánchez

De acuerdo con el dirigente justiciero el CIDH hizo un llamado a la Organización de Estados Americanos OEA, a los países de la región y al Gobierno de Venezuela a tomar medidas para que se garanticen los derechos de los migrantes, esto debido al caso del pasado mes de diciembre cuando 450 personas, siendo en su mayoría mujeres, niños e indígenas Waraos, fueron deportados de Boa Vista, Brasil a través de un procedimiento colectivo, poco ortodoxo, humanitario y legal.

“Cuando en diciembre fueron deportados de manera colectiva esas 450 personas de Brasil, no ocurrió un pronunciamiento por parte del Gobierno Nacional, ni del consulado que tiene Venezuela en la región; los venezolanos que están afuera del país tienen actualmente problemas para procesar pasaportes, no se les permite tramitar cédulas, partidas de nacimientos para niños venezolanos nacidos en el exterior, no cuentan con un servicio consular que los proteja y presentan problemas para registrarse en en el sistema electoral y hacer valer sus derechos en los próximos procesos electorales” afirmó Sánchez