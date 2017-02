Paparoni: Clap no distribuyen suficientes alimentos por la falta de producción nacional

El vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), Carlos Paparoni, sostuvo este lunes que luego de las investigaciones sobre la crisis alimentaria y el funcionamiento de los Clap se determinó que el “gobierno lejos de aportar soluciones a la crisis alimentaria, ha venido agravando el problema” debido a la falta de producción.

El parlamentario indicó que mediante los Clap “no se distribuyen suficientes alimentos, por la falta de producción nacional y aquí es donde sale a relucir los Clap, eso no es un comité, no son locales porque se empacan en Panamá, no son de producción porque el gobierno apuesta en el negocio de la importación y mucho menos son de abastecimiento porque solo el 0.9% de los venezolanos se ha visto beneficiado por las cestas alimentarias”.

En entrevista en Unión Radio, Paparoni indicó que el precio de las cajas Clap es de 8 dólares “y eso se lo venden al Gobierno Nacional en 35 dólares, por cada caja pudiéramos estar comprando aproximadamente cuatro cajas más”.

El vicepresidente de la Comisión de Controlaría de la AN lamentó que continúe “una política económica equivocada, que mantenga la crisis alimentaria. El gobierno prefiere invertir en importar productos en vez de promover la producción de productos a nivel nacional”.

Paparoni reiteró que se debe generar un plan de alimentación nacional, “un plan que debe trabajar de la mano de quienes saben de producción (Fedenaga, Fedeagro, Cavidea, productores primarios), porque la única solución para la crisis del país es estimular la producción venezolana”.

Unión Radio