Oposición tomó por segunda vez la ARC en la marcha Somos Millones

Laudelyn Sequera / Aragua.-

En el día 50 de protesta y resistencia como ha sido denominado por la oposición venezolana, los aragüeños tomaron este sábado por segunda vez la Autopista Regional del Centro en el marco de la marcha Somos Millones.

La actividad que partió desde la avenida Bolívar con Fuerzas Aéreas y recorrió parte del centro de Maracay, cambió su rumbo cuando los aragüeños caminaban por la avenida Maracay y se desviaron por una tronca de tierra que existe en la zona, incorporándose de esta manera a la arteria vial.

Caminaron desde el distribuidor Palo Negro hasta el antiguo peaje de Tapa Tapa, hicieron un recorrido aproximadamente de 12 kilómetros. Las personas caminaron en ambos sentidos de la autopista, y todo se desarrolló en completa calma, no hubo amedrentamientos a pesar que en los alrededores de la marcha había funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y GN. No se registró confrontación, a pesar que un grupo de personas con capuchas, atravesaron en medio de la vía cauchos que incendiaron y algunos postes.

La marcha se desarrolló pacíficamente, las personas acudieron con su indumentaria acostumbrada, pitos, pancartas y la bandera nacional.

El abogado del Foro Penal Venezolano, Daniel Merchán, aseguró que el pueblo de Aragua está decidido generar un cambio. “El pueblo venezolano en su mayoría ha manifestado que quieren un cambio, que no quiere más hambre, como tampoco muertes, y mucho menos violencia, sino un futuro con talento, y progreso”.

La dirigente estudiantil María Verónica Rengifo expresó que por segunda vez tomaron “la Autopista Regional del Pueblo, porque así ahora la llamamos, porque fue tomada por el pueblo, acudieron señoras de la tercera edad, madres, jóvenes, estudiantes, todo el pueblo aragüeño resteados en la calle diciéndole no más a esta régimen, no más represión, no más odio, no más in seguridad, el pueblo de aragüeño se cansó de esta dictadura”.

Rengifo expresó que la marcha por la ARC fue una toma representativa que demuestra la fuerza del pueblo aragüeño. La diputada suplente de la AN, igualmente pidió a los funcionarios de la GN y de la policía a que se pongan del lado del pueblo y de la Constitución

El coordinador regional del partido Primero Justicia, Richard Mardo, expresó que van a seguir en la calle, “hoy es el día 50 de resistencia y estamos convencidos que no saldremos de las calles, hasta que el presidente Nicolás Maduro llame a elecciones”.

“Porque somos millones los que queremos un cambio político en el país, porque somos millones quienes queremos ir a las elecciones, porque somos millones que nos oponemos a seguir bajo el régimen de Nicolás Maduro, porque somos millones quienes queremos vivir en libertad y democracia”, expresó el líder social del estado Aragua.