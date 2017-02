No tengo nada que ocultar, no hay pruebas en mi contra, que me investiguen

El diputado Hugo Carvajal, exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar durante el gobierno de Hugo Chávez, conversó en el programa La Cola Feliz del Circuito Éxitos sobre su solicitud de ser excluido de la lista de la Oficina de Control de Recursos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), por presunta implicación en narcotráfico y terrorismo.

Reiteró lo que ya dijo en el documento que envió al Departamento del Tesoro de EE UU: está dispuesto a declarar ante los tribunales estadounidenses, así como a ofrecer datos y documentos, siempre y cuando se le garantice su inmunidad, se levante la orden de detención en su contra y se le deje volver a Venezuela.

Por otro lado, Carvajal aseguró que no hay prueba alguna sobre su vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o agrupaciones delictivas relacionadas con el tráfico de drogas y demás hechos criminales por los que se le acusa.

“No tengo nada que ocultar, que me investiguen (…) La computadora de Reyes no es una prueba. Toda la información que salió allí hasta la Corte Suprema de Colombia y España la desestimó por malos manejos que sucedieron allí (…) Todo lo que aparecen por ahí me lo achacan a mí (…) No hay pruebas, no tienen pruebas de lo que me acusan. Estoy bien claro de que no he andado en cosas malas”, sostuvo.

Escuche la entrevista a Carvajal en Circuito Éxitos

Enviar Comentarios