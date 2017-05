MUD, partidos, gobernadores y alcaldes de oposición no irán a Miraflores este domingo

“¡No vamos!”, fue la respuesta de la Mesa de la Unidad Democrática a Miraflores, que les convocó una reunión hoy con la comisión presidencial constituyente. Ni la coalición, ni los partidos avalarán lo que califican como “fraude constitucional” y “trampa de Maduro”.

“La MUD se reunió para definir próximas acciones. Sobre la invitación a Miraflores no hay debate: no vamos”, dijo el coordinador José Ignacio Guédez‏. En su lugar, convocaron hoy a una caminata en homenaje a los caídos desde la plaza Francia de Altamira, hasta la plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes. La concentración es partir de las 10:00 am con la consigna “No+Represión”.

De esta manera, los gobernadores Henrique Capriles (Miranda), Henri Falcón (Lara) y Liborio Guarulla (Amazonas) recibieron una carta, firmada por el presidente de la CPC, Elías Jaua, y la respuesta fue la misma. “No avalaremos con nuestra presencia ese fraude a la Constitución”, aseguró Capriles en el acto “Mujeres contra la dictadura y la represión”, donde sus seguidoras decían a los militares: “Allí está su próximo comandante en jefe que habla con el pueblo; no ese señor que habla con pajaritos, con vacas y es ‘mariposón”.

El mandatario de Miranda señaló: “Este gobierno le tiene miedo y terror a que la mujer le diga en su cara la verdad”.

Es importante resaltar que el constituyente de 1999 Froilán Barrios, secretario general del Movimiento Laborista, rechazó la invitación de Jaua a Miraflores y denunció que la constituyente de Maduro persigue destruir la democracia: “El país necesita políticas públicas que apunten a la reconstrucción nacional, no a su destrucción”.

Noticia al Día/El Nacional