MUD convocó concentración para este sábado en la plaza Brión de Chacaíto

Los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocaron para este sábado a una concentración en la Plaza Brión de Chacaíto, Caracas, en rechazo a las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia las facultades de la Asamblea Nacional.

La MUD emitió un comunicado este viernes en el explican que, durante la manifestación, también se desarrollará una sesión especial con los diputados y la ciudadanía, con la finalidad de demostrar que sus labores legislativas seguirán en pie.

La concentración iniciará en el este de la ciudad a las 10:00 am. Sin embargo, la dirigencia no dio más detalles de cómo se desarrollará la jornada para evitar posibles represalias en contra de los manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad.

“La Mesa de la Unidad Democrática no va a divulgar las estrategias en caso de que no sea necesario. En dictadura no se divulgan los planes. Sin embargo, llamamos a toda la sociedad civil a que se organice para que espere nuestras instrucciones y así no se frustren las jornadas”, indicó Richard Blanco, diputado de la coalición opositora, durante el pronunciamiento de la dirigencia.

Los parlamentarios también hicieron un llamado a todos los venezolanos para que estén atentos a la sesión ordinaria programa para este martes en el Palacio Federal Legislativo.

“En la sesión ratificaremos que la Asamblea Nacional representa la voluntad de los ciudadanos y que nuestra función legislativa es cada vez más fuerte, porque seguimos en nuestras atribuciones legales y sociales en defensa de la democracia”, indica el comunicado de la MUD.

El Nacional