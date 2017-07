MUD convoca marchas en todo el país para este sábado

La Mesa de la Unidad Democrática convocó marchas en todo el país para este sábado 22 de julio a partir de las once de la mañana.

Así lo expresó el ex gobernador, Ándres Velásquez, designado en esta ocasión como vocero de la oposición.

Velásquez, sentenció que la movilización en la capital pretenderá llegar a la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

Los puntos de concentración serán Santa Mónica, Montalbán, El Paraíso, Santa Fe, Plaza Brión y Plaza Francia.

“La calle no se calla, la calle no se detiene, la calle no se paraliza, la calle continúa”, dijo.

Se refirió a la designación de los nuevos magistrados por parte de la Asamblea Nacional.

“Que el TSJ diga que nuevos magistrados usurpan funciones es como mencionar la soga en casa del ahorcado”.

