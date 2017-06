Merideños padecen de falta de agua a causa de fenómeno natural que afecta las cuencas

Un fenómeno natural que ocurre en las cuencas hidrográficas de Mérida tiene a la población con racionamientos del vital líquido/Foto: Corresponsalía

Nora Sánchez [email protected] / Mérida.-

Más de quince días tienen sectores de la ciudad de Mérida padeciendo por las deficiencias del suministro de agua potable, el cual es producto de un fenómeno natural que afecta al caudal del río Mucujún.

Las quejas de los ciudadanos por la falta del vital líquido son constantes, ya que hay zonas donde el agua no llega hasta por tres días seguidos, situación que a decir del presidente de la empresa Aguas de Mérida, Omar Gutiérrez es originada por un fenómeno natural en la vertiente izquierda de la subcuenca del Mucujún, que produjo un deslave que viene afectando la captación y potabilización del agua en la ciudad de Mérida.

Gutiérrez manifestó que la planta generadora de agua potable produce 1.200 litros por segundo y en estas condiciones baja la producción a unos 500 litros, lo que se traduce en la afectación del servicio y a que no llegue agua por las tuberías.

La solución a la problemática que trata de solucionar la hidrológica merideña es esperar que mejore el clima de manera que exista un control desde el punto de vista natural.

Omar Gutiérrez explicó que el fenómeno se ubica a 1.500 metros sobre el nivel del mar en plena selva nublada del Parque Nacional Sierra La Culata, donde las pendientes oscilan entre 70 grados, lo que se convierte en un sitio de difícil acceso.

Para que el agua llegue a la gran mayoría de las comunidades merideñas de manera constante, el gerente de Ingeniería y Operaciones de Aguas de Mérida, Edgar Mora, dijo que los técnicos ejecutan las evaluaciones pertinentes para aplicar un sistema de racionamiento del servicio en horario comprendido entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

Acotó Mora que con dicho plan de racionamiento se espera recuperar las zonas de presión principal a fin de suministrar agua por las tuberías.

Guarimbas y robos

Por otra parte, Omar Gutiérrez, presidente de Aguas de Mérida, manifestó que las protestas suscitadas en Mérida afectan el funcionamiento de la institución y denunció que la situación es aprovechada para delinquir, toda vez que desconocidos se roban las bocas de visita, hechas con un componente muy costoso que según sus palabras lo sacan del país y lo negocian.

“En los sitios donde hay guarimbas no hay bocas de visita, las alcantarillas las levantan y no las vuelven a colocar, y no las vamos a buscar para que se las roben de nuevo”, dijo Gutiérrez quien además informó de robo de medidores en los municipios Alberto Adriani, Sucre, Libertador y Campo Elías, “donde iniciaron justamente con las guarimbas”.

Sobre los medidores, Omar Gutiérrez señaló que en Aguas de Mérida tienen denuncias de robos y videos producto del seguimiento realizado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el que se detectaron comportamientos de un trabajador de Aguas de Mérida en torno al robo de medidores, quien ya fue detenido.

Gutiérrez dijo que hay aproximadamente unos 250 medidores registrados los cuales decenas de ellos han sido robados porque son elaborados con cobre, material muy costoso y que inescrupulosos venden para obtener dinero fácil.