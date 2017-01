Los representantes de Unasur se reunieron con una comitiva del parlamento y dieron espaldarazo a la Asamblea Nacional, Capriles dijo que el ex presidente colombiano respondía a los intereses de Maduro

El secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, dijo en una entrevista en Globovisión que la oposición puede pedir mucho más en el marco de diálogo con el gobierno.

“Es importante que el diálogo tenga bases firmes para hallar soluciones a los problemas del país”, sostuvo.

Señaló que en la medida que haya un reconocimiento entre ambas partes será más fácil encontrar temas de interés.

“Es notable que el presidente Maduro haya reconocido el triunfo parlamentario de la oposición, la MUD debe también reconocer que Maduro fue electo democráticamente”.

Sentenció que en Venezuela deben hacerse elecciones porque así lo contempla la Constitución. Además insistió en la creación de una Comisión de la Verdad para evaluar la situación de los presos políticos.

Horas más tarde se reunió con parlamentarios y el resto de la directiva de Unasur en la Asamblea Nacional. “No es un reconocimiento que hagamos por razones coyunturales y estructurales, sino lo que establece la diferencia entre una democracia y una no democracia es que haya un Congreso abierto”, aseveró Samper.

“Venimos a expresarle un testimonio de apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela. Tenemos la profunda convicción que parte de la estructura de una democracia es la presencia y la vigencia de un Congreso”, destacó.

“Estamos complacidos de venir a esta Asamblea porque este Parlamento representa el espíritu de Angostura que trazó las bases constitucionales de lo que entonces era la Gran Colombia, la idea de unión de Simón Bolívar”, agregó.

COMUNICADO DE PRENSA DE LOS ACOMPAÑANTES EN EL DIÁLOGO EN #VENEZUELA pic.twitter.com/vxzrr631kD — UNASUR (@unasur) 19 de enero de 2017

Hoy presentamos a @NicolasMaduro la propuesta para el relanzamiento de diálogo que mañana compartiremos con la MUD. pic.twitter.com/85TbzCNdFT — Ernesto Samper (@ernestosamperp) 20 de enero de 2017

Todavía hay esperanza

El alcalde del municipio Sucre y representante de la oposición en la mesa de diálogo, Carlos Ocariz, sentenció que están a la espera de un informe elaborado por Unasur para evaluar si relanzan las conversaciones con el gobierno o no. “Los representantes de la Unasur anunciaron que iban a entregar unas propuestas a la Mesa de la Unidad Democrática, esperemos conocer el contenido. Sin embargo, repetimos y ratificamos que no hay reuniones pautadas en estos días con el gobierno, en todo caso es recibir las propuestas de los ex presidentes”, expresó.

Por otro lado, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, manifestó que los intereses de Samper son los mismos que los de Maduro. A la par publicó una carta de Samper enviada a Maduro donde ventila la futura escogencia de su sucesor en la secretaría general de Unasur. Maduro se reunió este jueves con Samper, los ex mandatarios José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, además del Nuncio Apostólico, Aldo Giordano, para estudiar una nueva ruta de diálogo.

Cumpla @ernestosamperp y dele paso a alguien que quiera trabajar por una UNASUR democrática!Sabemos sus intereses,son los de Maduro pic.twitter.com/G7LKfEzkhd — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 20 de enero de 2017

