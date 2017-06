¡IMPOTENCIA! Venezolano sufrió agresión de fiscalizadores por vender arepas en las calles de Perú (VIDEO)

La crisis política, económica y social que afronta Venezuela ha empujado a jóvenes a buscar un mejor futuro para sus vidas. Muchos, con títulos de profesionales y méritos importantes que destacar en el país, han recurrido a migrar y empezar de nuevo. La valentía reina en ellos, quienes a veces padecen necesidades difíciles de soportar.

Tal es el caso de un joven venezolano que viajó a Perú buscando nuevas oportunidades. Este, sufrió intervención por parte del personal de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Huacho (Av. 28 de julio), una ciudad en la costa central del vecino país. El motivo: vender arepas en la vía pública. Los inspectores amenazaron al joven con quitarle sus productos, lo que generó indignación entre la gente que presenció el hecho.

En el video difundido en la red social Facebook, se puede evidenciar cómo los fiscalizadores permanecieron junto al joven por varios minutos, pero se terminaron de ir ante el reclamo de los testigos.

El joven, que se gana la vida vendiendo una comida típica de Venezuela, se mostró afectado por la intervención y aseguró que él lo único que hace es trabajar.

“No es que nosotros queramos estar en las calles vendiendo toda la vida. Lamentablemente la situación es difícil en nuestro país y vinimos acá, pero tenemos que hacer algo porque entonces no podemos sobrevivir”, manifestó el chico, quien además declaró que había viajado a Perú en autobús y solo.

“Es muy injusto porque si yo fuera un ladrón o vendiera drogas, seguro no me harían nada. Como trabajo y madrugo entonces sí me persiguen y no me dejan trabajar”, aseveró.

Según lo publicado en RPP Noticias, los ciudadanos venezolanos que llegaron a Perú antes hasta el 2 de febrero, cuentan con el Permiso Temporal de Permanencia en ese país. Un documento gestionado por la ONG Unión Venezolana en Perú y la Superintendencia Nacional de Migraciones.

