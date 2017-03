Guanipa propone realización de primarias para elegir en la Unidad

Guanipa aseguró que a pesar de que en este momento, algunos se sientan decepcionados porque desde la Asamblea Nacional se aprueban leyes que el Gobierno no acata, no les quede duda que esas leyes se van a ejecutar / Foto: Archivo

El diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, Tomás Guanipa propuso este viernes la realización en breve de un proceso general de primarias en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para elegir a los líderes que representaran a la coalición opositora en las elecciones que se celebren en Venezuela.

Guanipa precisó que luego de superar el proceso de validación de los partidos impuesto por el Consejo Nacional Electoral, “debemos seguir luchando, vamos a llevar adelante la mayor movilización nacional para elegir a los líderes de Venezuela”.

El también secretario general nacional de Primero Justicia, apuntó que el objetivo es que los venezolanos conozcan y vean el trabajo de sus líderes y los apoyen en la construcción de la nueva Venezuela.

Guanipa precisó que a pesar de los obstáculos impuestos, Primero Justicia saldrá adelante del proceso de validación de partidos, “no tenemos dudas que vamos a salir adelante, al Gobierno y a Nicolás Maduro le decimos que con Primero Justicia no van a poder, Primero Justicia llegó para para cambiar a Venezuela y lo vamos a lograr. Con la Unidad Democrática no van a poder porque cuando un pueblo decide cambiar no hay nada, ni nadie que lo detenga”.

El parlamentario al hacer un balance de los logros y las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional durante su primer año de gestión indicó que se ha logrado avanzar en la construcción de un nuevo modelo de país.

“A pesar de que en este momento, algunos se sientan decepcionados porque desde la Asamblea Nacional se aprueban leyes que el Gobierno no acata, no les quede duda que esas leyes se van a ejecutar, con esas lees hechas para los venezolanos vamos a transformar a Venezuela”, sentenció.