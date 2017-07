Freddy Guevara: Paro cívico nacional se ha cumplido en 85%

Sobre las próximas acciones de la dirigencia política para aumentar la presión contra la dictadura, el dirigente político no quiso adelantar qué acciones convocarán después de la acción de calle anunciada para el sábado, pero llamó a los venezolanos a prepararse

Pasadas las 6 de la tarde de este jueves cuando se cumplieron 12 horas del inicio del Paro Cívico Nacional convocado por la Mesa de la Unidad Democrática, el Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y coordinador nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara aseguró que la paralización se había cumplido en 85% en todo el país, según el balance de la Unidad para el momento.

“Felicitamos al pueblo de Venezuela por esta jornada histórica (…) El reporte de los sindicatos del sector público se acató el paro en un 70%; sector comercio 80%; sector industrial privado 75%; empresas del Estado 60%; sector eléctrico y petrolero 60%; industrias básicas 40%; construcción 70%; bancario 20%; transporte 90% a nivel nacional. Hemos llegado a una cifra de 85% general de acatamiento del paro a nivel nacional”, precisó el parlamentario.

Indicó que, tras cumplirse este viernes a las 6 de la mañana las 24 horas de paralización convocadas, el siguiente paso para responder a la decisión tomada por los venezolanos el pasado domingo en la consulta popular será la realización en la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes de una sesión especial de la Asamblea Nacional en la que elegirán a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a partir de las 9 de la mañana.

“Estamos haciendo la convocatoria en la calle porque es al pueblo al que le estamos rindiendo cuentas y en un momento histórico como este tenemos que permitir que las personas puedan estar. Ojalá al pueblo se le permitiese manifestar tranquilamente, pero nosotros sabemos que si convocábamos a los ciudadanos al Palacio (Federal Legislativo) nos iban a reprimir y no los iban a dejar llegar. Esta es una sesión por el pueblo, para el pueblo, promovida desde el pueblo y por eso lo hacemos aquí en la calle en una sesión abierta, especial a la que todos los ciudadanos puedan venir y en la que todos los diputados vamos a nombrar a los nuevos magistrados que necesita Venezuela”, explicó.

“Amenazas de Maduro me llenan de orgullo”

Ante las preguntas de la prensa acerca de las amenazas que dirigió Nicolás Maduro en su contra durante una cadena que se transmitió en horas de la tarde de este jueves, el diputado dijo no sentir miedo “porque esta lucha es más grande que mi propia vida”.

“Hay un concepto en psicología que se llama ‘proyección’, que es que proyectas en el otro lo que piensas de ti mismo y que a mí me insulte o me amenace Nicolás Maduro lo que hace es llenarme de profundo orgullo, me hace pensar que estoy haciendo las cosas bien y me reafirma que tengo que hacer el doble de lo que estoy haciendo (…) Esto es más grande que mi vida, es más grande que mi libertad, es más grande que la vida de todos nosotros, esto es un tema de futuras generaciones”, aseguró.

Sobre las próximas acciones de la dirigencia política para aumentar la presión contra la dictadura, el dirigente político no quiso adelantar qué acciones convocarán después de la acción de calle anunciada para el sábado, pero llamó a los venezolanos a prepararse.

“Le decimos al pueblo de Venezuela que se vaya preparando porque lo que viene la semana de arriba va a exigir de mucha resistencia espiritual, personal, física, pero sobre todo de mucho compromiso con Venezuela para aguantar el camino que nos toca de aquí en adelante”, advirtió.