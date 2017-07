Familiares de presos políticos y caídos participarán en la consulta popular del #16Jul

Jul 11, 2017 9:16 pm

Familiares de los presos políticos y víctimas de la represión, realizaron un pronunciamiento donde manifestaron su apoyo a la consulta popular convocado por la oposición venezolana para lograr la restitución del hilo constitucional en Venezuela. Lilian Tintori de López, Kerling Rodríguez, Kelly García, Zugeimar Armas y Rosa Orozco, fueron las representantes del movimiento impulsado por las víctimas de encarcelamientos, torturas, y muertes que se han registrado desde el 2014, cuyos casos han sido denunciados por la violación a los derechos humanos de los perseguidos y silenciados que piensan distinto al gobierno actual.

Nota de prensa

La activista por los derechos humanos, Lilian Tintori de López, manifestó que hoy en Venezuela hay 431 presos políticos y más de 90 asesinados, quienes “son libertados porque dieron su vida en la calle exigiendo elecciones libres, respeto a la Asamblea Nacional, libertad para los presos políticos y apertura de un canal humanitario. Nosotros, los familiares de los presos políticos y de los caídos, somos una familia, por eso la libertad de uno es la libertad de todos y seguiremos luchando hasta alcanzarla”.

Tintori destacó que la consulta popular representa una forma de demostrarle al mundo, pacífica y democráticamente, que Venezuela pide un cambio urgente. “Le decimos a la comunidad internacional que escuchen la voz de todas las familias víctimas de la dictadura de Nicolás Maduro”.

Armas, madre de Neomar Lander, asesinado durante las protestas del 2017, aseguró que el 16 de julio, significa “una esperanza, una señal de que ya estamos llegando a la Venezuela libre que todos queremos porque como dijo mi hijo, la lucha de pocos vale por el futuro de muchos”, por lo que hizo un llamado a todos los venezolanos para acudir pacíficamente a la consulta popular.

Por su parte, la madre de Geraldine Moreno, asesinada durante las protestas del 2014, envió un mensaje de apoyo a todas las familias que han perdido un hijo o un familiar en manos de efectivos de la Guardia Nacional. “Todas las madres que hemos perdido hijos en el 2014, en el 2015 y hasta hoy, cuando ya llevamos más de 90 muchachos muertos, los libertadores, muchachos que salen a la calle a defender sus derechos, son a quienes tenemos que apoyar, y la mejor forma es que todas las madres estemos el 16 julio acompañando a la sociedad civil y a la Asamblea Nacional para decirle al mundo entero que los venezolanos se respetan, se respeta la libertad y la democracia que queremos, porque no podemos permitir que el país se nos vaya de las manos”.

Durante el encuentro, los familiares de los militares detenidos en el 2014 también estuvieron presentes, y las esposas de Yon Goicoechea, Delson Guarate, José Vicente García, familiares de Jorge Machado, del diputado Gilber Caro, entre otros.

La esposa del Teniente Coronel Ruperto Sánchez, Kerling Rodríguez destacó que la consulta popular del próximo 16 de julio, representa “la posibilidad de alzar nuestra voz. Desde todas partes del mundo, de norte a sur y este a oeste. La sociedad civil ahora tiene voz, se respeta y dice basta” y pidió a todos los venezolanos que “desde muy temprano y con la frente en alto, con el corazón a tope, vamos todos a darle un espaldarazo a esta consulta popular para demostrarle al mundo que somos mayoría y que somos un movimiento libertario desde el más pequeño al más grande”.

A continuación el pronunciamiento:

Somos las familias que han sido separadas injustamente por esta Dictadura. Somos las familias que hemos sido vejadas y maltratadas por esta Dictadura por el solo hecho de pensar distinto.

Los venezolanos hemos recorrido e intentado todas las vías democráticas posibles para buscar una solución al desastre al que nos ha llevado la Dictadura de Nicolás Maduro. Ganamos en el año 2015 una Asamblea Nacional que el Régimen, dando un golpe de Estado, desconoció e intentó anular. Promovimos un Referéndum Revocatorio para que fuese el pueblo quien decidiera la continuidad o el final de la tiranía de Maduro pero el Régimen apoyado en la complicidad de unos rectores electorales violo nuestro derecho humano a elegir. Como si fuera poco también evitaron convocar a elecciones regionales porque saben que no existe elección alguna que puedan ganar: saben que han perdido por siempre el apoyo y la credibilidad de este pueblo. Ahora, de forma autoritaria, violatoria de nuestra constitución y de los derechos humanos, pretenden imponer un supuesta Constituyente que no es más que un fraude con el que pretenden engañar al pueblo para quedarse por siempre en sus espacios de poder privilegiados.

Y frente a todos estos atropellos e injusticias, no podemos hoy, desde este foro y con la moral de quienes hemos sufrido la persecución en primera persona, dejar de hablar de aquellos venezolanos que por culpa de esta Dictadura buscan alimentos en medio de la basura. No podemos desde este foro ser indiferentes ante la enfermedad y el sufrimiento de miles de venezolanos que no encuentran medicinas para su cura. No podemos desde este foro olvidar a quienes han sido vilmente asesinados por la represión o por la inseguridad que esta Dictadura promueve y ejecuta. No podemos, por supuesto, dejar de pensar en nuestros familiares que padecen la injusticia de una Dictadura que los encarcela, aísla, tortura y somete a vejaciones diarias con tal de intentar callar sus poderosas voces de libertad.

Hasta cuando tanto cinismo? Hasta cuando tanta injusticia? Hasta cuando esta Dictadura? Hasta que este 16 de Julio todos los venezolanos, en ríos y mares de millones de voluntades, le digamos al Régimen que se acabó su tiempo de opresión, injusticias, engaños y corrupción.

Este 16 de Julio tenemos el deber como venezolanos de hacer valer nuestra decisión. Es nuestra obligación hacerle saber al mundo entero, a nuestros hermanos de la Fuerza Armada y la cúpula de esta Dictadura que somos los venezolanos quienes decidimos nuestro destino de Libertad y de Paz. Que no somos pueblo sumiso que acepta de rodillas la opresión y que en nuestra sangre corre la fuerza libertadora de América toda.

Los familiares de los presos políticos hacemos desde aquí un llamado urgente al pueblo de Venezuela para decirle: eres tu quien decide! Es tu hora pueblo venezolano, llegó el momento de conquistar la libertad y abrir las compuertas a un futuro de Paz, Bienestar y Progreso para todos! ¡Este 16 de Julio que se escuche el grito de libertad: Gloria al Bravo Pueblo que el yugo lanzó!