En Venezuela no hay que hacer ninguna encuesta sino elecciones libres

La activista social, Diana D’Agostino, aseguró que todos los venezolanos se mantienen en las calles exigiendo elecciones libres para lograr un cambio constitucional en el país.

En ese sentido, D’Agostino fue enfática en responderle al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab: “No es una encuesta lo que hay que hacer para saber si la gente quiere las protestas o no, es una elección para que Venezuela se exprese. “Protestamos porque hay niños muriendo de hambre y sin medicicinas, ahí tenemos el caso del Hospital J.M. de los Ríos que es culpa de ustedes por no atenderlo a tiempo. Que más de 9 millones de venezolanos esten comiendo menos de 3 veces al día, es motivo de protesta.”

Ante ello, la también esposa del diputado Ramos Allup, ratificó que “esa prostituyente no es la solución, porque esta hecha a la medida de el gobierno. Maduro no quiere que nosotros nos expresemos, sino ¿por qué no hace un referéndum consultivo para preguntarnos a los venezolanos si queremos o no esa prostituyente?”.

Diana D’Agostino, agregó que aunque estén cansados de agresiones de efectivos castrenses a través de represión con gases lacrimógenos, perdigones y violencia física “Seguiremos en las calles porque Venezuela no se va a rendir”.

