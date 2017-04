Día Mundial de la Salud: “Un derecho del que no disfrutamos los venezolanos”

Este 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud. Este año la Organización Mundial de la Salud ha decidido dedicarlo a la prevención y control de la depresión. Una enfermedad psiquiátrica que afecta a miles de personas en todo el mundo.

De acuerdo a la página de la OM “la depresión afecta a personas de todas las edades y condiciones sociales y de todos los países. Provoca angustia mental y afecta a la capacidad de las personas para llevar a cabo incluso las tareas cotidianas más simples, lo que tiene en ocasiones efectos nefastos sobre las relaciones con la familia y los amigos y sobre la capacidad de ganarse la vida. En el peor de los casos, la depresión puede provocar el suicidio, que actualmente es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años de edad” y de aquí la importancia de hablar del tema.

En Venezuela, para el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas hay ausencia del 85% de los fármacos, según alertó Wadalberto Rodríguez, presidente de la Sociedad de Psiquiatría de Venezuela a finales del año pasado. De los 20 fármacos antidepresivos que existían en el país, a la fecha, se consiguen con dificultad solo dos, de dudosa calidad, denunció en ese momento.

Entre los medicamentos ausentes se encuentran: Anaframil, Paroxepina, Diazepam, Tegretol, Sinogan, Fenobarbital, Rivotril, Onirema, Fluoxetina, Haloperidol, Olanzapina, Risperidona, Leptazine, Leponex, Carvamesapina.

Mientras la OMS está llamando la atención del mundo porque “la depresión se puede prevenir y tratar”, la crisis nacional obliga a los especialista en psiquiatría a dar de alta a los pacientes por no contar con los tratamientos necesarios para controlar la enfermedad.

Sin medicinas no hay salud

El diputado Biagio Pilieri escribió este viernes en su cuenta en la red social Twitter: “Hoy día Mundial de la Salud, derecho humano que no disfrutamos y por ello es nuestra lucha es para que no mueran más venezolanos por falta de medicinas”, mensaje que acompañó con una imagen de médicos protestando y exigiendo insumos porque “sin medicinas no hay salud”, dice una pancarta.

Además, el también diputado, Hernán Alemán rechazó que el país “carece de una política eficaz de atención de la salud. Los hospitales son solo una muestra de ello”, a través de su cuenta en la misma red social.

Hoy día Mundial de la Salud,derecho humano qu no disfrutamos y por ello es nuestra lucha..para q no mueran más Vnzlons x falta de medicinas. pic.twitter.com/gB5LiduiHE — Biagio Pilieri (@BiagioPilieri) April 7, 2017