¡DESESPERADOS! Marco Torres amenaza a empleados del Banco de Venezuela si no acuden a su trabajo (AUDIO)

El ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, expresó que no acepta que nadie falte a las actividades laborales este jueves 20 de junio, día en el que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a un paro cívico nacional en contra de la asamblea nacional de Nicolás Maduro.

A través de un audio filtrado por Internet, Marco Torres exigió la lista de los trabajadores que se atrevan a no asistir a sus puestos de trabajo.

“Yo quiero el listado de todos esos trabajadores que no asistan a sus puestos de trabajos, porque para el CCT no hay excusa el que no asista, mas allá de lo que no se pueda haber presentado.

Asimismo, manifestó que no acepta que alguien falte a las actividades laborales. yo no acepto que nadie me falte a las actividades laborales.

Nosotros somos servidores públicos, somos un banco del gobierno bolivariano (Banco de Venezuela). Hoy, mañana, el jueves y todos el 30 de julio a votar por la constituyente, todos los gerentes deben reportar su “1×10″. Máximo apoyo para la construcción de la patria grande”, puntualizó.

http://sunoticiero.com/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp_Audio_2017-07-19_at_8_26_17_PM.mp3

