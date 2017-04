Deportistas criollos en el exterior condenan la violencia en Venezuela

Como sucedió en las protestas de 2014, varios deportistas y artistas venezolanos se pronunciaron por los sucesos violentos acaecidos recientemente en el país, el primero en publicar un mensaje en sus redes sociales fue el primera base de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, quien pidió frenar toda la locura en las calles. “Csm (Co… de su madre) todo esto. Un país matándose y los que tienen el poder en Venezuela no pueden hacer nada, que impotencia, yo no soy chavista ni opositor. YO SOY VENEZOLANO Y ME DUELE MI PAÍS YA BASTA”, escribió el ganador de la triple corona en las Grandes Ligas en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Juan Arango, ex capitán de la selección venezolana de fútbol, igualmente colocó un mensaje para sus compatriotas en las redes sociales. “Ya basta de criticar a tu hermano, de continuar aportando más y más odio. Nuestro país nos necesita, necesita unión, trabajo, esfuerzo. Necesita liberarse de las cadenas que lo oprimen! Si será posible! Dios está con nosotros”.

También el actual líder de la Vinotinto y jugador de la Juventus de Turín en la Primera División del balompié italiano, Tomás Rincón, posteó un vídeo condenando la violencia en las calles de Venezuela. “Quiero manifestar la impotencia y el dolor que me da lo que está pasando en mi país, desearle mucha unión, fortaleza y resultados positivos”.

Igualmente el jugador del Deportivo Alavés en España, Christian Santos, escribió un mensaje de reconciliación en su cuenta de twitter. “No más violencia ni sufrimiento para mi Venezuela, la división es notable pero la crisis es común, debemos buscar el entendimiento”.

