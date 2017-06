Concejal de Vargas denuncia a director aeroportuario de Maiquetía por retención arbitraria

Marighzell Lucena-Vargas

@mlucena15

El concejal del Municipio Vargas por el partido Primero Justicia, Miguel Malliotakis, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el funcionario Henribsen Herrera, actual director de Seguridad del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, quien la tarde del pasado viernes ordenará su detención arbitraria y la de otro joven militante de la tolda aurinegra mientras se encontraban en las instalaciones del terminal aéreo.

Explicó el edil que la situación irregular se presentó al momento de transitar por las áreas externas del terminal internacional, luego de recibir al coordinador nacional de PJ y presidente del parlamento, Julio Borges, quien arribó al país procedente de Colombia.

“Fuimos abordados por el funcionario quien de manera abrupta y agresiva comenzó a gritarnos terroristas, vende patrias y ordenaba a los guardias nacionales que nos colocaran las esposas y nos llevarán detenidos”, dijo.

Ante la actitud del funcionario, los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) procedieron a trasladar al edil y al otro joven hasta llevarlos hasta la oficina, donde permanecieron retenidos por casi tres horas, sin haber cometido delito alguno.

“El funcionario sólo dijo que nos llevaría detenidos porque le daba la gana, asumiendo una actitud intransigente. Luego arribaría un comisario que sólo se identificó como funcionario del Sebin, que procedió a tomar fotos a nuestra documentación y luego de recibir una llamada, nos dejaron retirarnos”, explicó.

Denunció en Fiscalía

Malliotakis indicó que en aras de salvaguardar la integridad realizó la denuncia en el Ministerio Público, pues como ha venido ocurriendo con dirigentes políticos, periodistas y todas las personas que se manifiesten contrarios al Gobierno, se les ha retenido sus documentos personales, pasaportes y hasta evitar el abordaje de vuelos comerciales.

“Presumimos que había intenciones contra el dirigente nacional, y como al final no se logró, pues arremetió contra nosotros que simplemente fuimos a una recibirlo. No se trataba de una gran movilización pero no podemos descartar que a posterior se nos impida transitar por el terminal aéreo”, señaló.

El concejal no descarta solicitar una medida cautelar de protección contra Herrera, quien ya viene siendo identificado como uno de los funcionarios del Aeropuerto Internacional de Maiquetía que estaría al frente de las acciones en contra de dirigentes políticos de la oposición y de quienes adversan al Gobierno de una u otra manera, incluyendo periodistas.