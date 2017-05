Capriles sobre declaraciones del Papa: “No es verdad que la oposición está dividida”

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Randonski, rechazó este sábado las declaraciones del Papa Francisco con respecto al diálogo en Venezuela y aseguró que todos los venezolanos quieren dialogar.

“El Papa habla de la oposición dividida y no es verdad, habla como si unos quisieran dialogar y otros no. Los venezolanos todos queremos dialogar, pero no estamos dispuestos a un ‘diálogo Zapatero”, expresó.

Asimismo, Capriles afirmó que en Venezuela ha habido un “autogolpe” que ha dejado como saldo de 30 venezolanos muertos, cientos de heridos y 1.400 detenciones arbitrarias.

“Es importante que tenga claro que después del autogolpe han asesinado a más 30 venezolanos, cientos de heridos, 1.400 detenciones arbitrarias, la propia fiscal reconoce la ruptura del hilo constitucional y la no existencia del debido proceso en la mayoría de los casos”, señaló.

Estas declaraciones las ofreció la noche de este sábado cuando se encontraba acompañando a los jóvenes universitarios en una vigilia convocada por el movimiento estudiantil, evento que se llevó a cabo en la Plaza Bolívar de Chacao, para honrar a los venezolanos que perdieron la vida durante las protestas realizadas durante el mes de abril.

Capriles responde a propuesta del Papa Francisco.pic.twitter.com/Wuexw9bwlC — RCTV.net (@RCTVenlinea) 30 de abril de 2017

Noticia al Día