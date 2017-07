Blanca Rosa Mármol: Estos magistrados juramentados hoy son Constitucionales

Este viernes fueron juramentados los 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que deben sustituir a los nombrados en diciembre de 2015 por el parlamento saliente y que según la Asamblea Nacional (AN) y la Fiscalía General de la República (FGR), fueron designados con un procedimiento “amañado” y por lo tanto inconstitucional.

Este acto, antes de su realización, fue amenazado tanto por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, como por el mismo TSJ a través de su presidente, Maikel Moreno Pérez, quien este jueves dijo que esa designación no contaba con legalidad toda vez que procedía de un Poder Legislativo en desacato.

Analítica.com consultó a la exmagistrada del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, sobre la legitimidad o no del acto y acerca de las acciones para que estos nuevos jueces del país puedan ejercer sus funciones en medio de la crisis política y social que atraviesa el país.

Aunque la exmagistrada cree que los venezolanos “hemos esperado mucho por esta designación”, con ella “se están dando los pasos para la recuperación de la democracia (…) Con esto esperemos que se comience la recuperación del Poder Judicial”, porque a su juicio, ese nuevo nombramiento está “ajustado a derecho”.

Consultada sobre si podrán o no asumir sus cargos los nuevos jueces de la República, Mármol de León explicó: “Nos toca a nosotros (el pueblo), ejercer el mandato que nosotros mismos nos dimos de acuerdo a la Consulta Popular que se hizo el 16 de julio, debemos defender la ejecutoria de esos nombramientos”.

Para ello, Mármol de León consideró que hay unos pasos a seguir. En primer lugar, “estos magistrados deben acudir al Tribunal Supremo de Justicia y así sean desalojados por los que ilegítimamente están allí (…) tienen todo el derecho de ir al TSJ a encargarse de sus funciones y los otros deben entender que ya no son magistrados”, reiteró.

Pero, ¿qué ocurre si no pueden hacerlo, si no los dejan si quiera entrar a la sede del máximo tribunal del país? Para la exjueza “deben venir otras reacciones como el apoyo del pueblo y acciones de la Asamblea Nacional”, dijo y agregó “pero primero deben encargarse con toda la legitimidad que tienen de sus funciones (…) Estos magistrados son los legítimos, porque fueron nombrados por el único poder con legitimidad que existe en Venezuela que es la AN electa” con la mayoría del voto nacional.

Para Mármol de León no sorprenden las amenazas y estas solo muestran que “esos magistrados ilegítimos actúan con el Ejecutivo y son una herramienta del régimen para actuar contra la mayoría democrática de la AN”.

Esto fue lo que nos dijo en exclusiva a Analítica.com: