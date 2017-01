Asociación del Alcaldes por Venezuela llama a defender el voto como vía para el cambio

Ene 13, 2017 5:22 pm

Luego de una plenaria donde debatieron sobre diversos temas, la Asociación de Alcaldes por Venezuela exhortó este viernes al Consejo Nacional Electoral (CNE) a cumplir con las elecciones regionales y municipales.

Nota de prensa

El alcalde de Baruta y director de esta organización, Gerardo Blyde, indicó que se debe anunciar de inmediato el cronograma electoral de este año porque los venezolanos tienen el derecho constitucional de escoger a sus gobernantes. “Nosotros le exigimos al CNE que diga de una vez cuál es la fecha de este año para los comicios de gobernadores y alcaldes. Lo hacemos como alcaldes porque no se puede jugar con el sagrado derecho que en democracia tiene el pueblo de votar y decidir quién lo gobierna en los estados y municipios. Esa agenda electoral es una obligación retrasada”, expresó Blyde acompañado de los mandatarios locales de la Unidad.

“No se trata de discutir cargos o negociar cuotas. Vemos el voto como instrumento que permite a los ciudadanos, esos que hoy hacen cola, esos que hoy están buscando medicinas, expresarse a favor del cambio. Es la herramienta democrática para decidir nuestro futuro y mejorar nuestra calidad de vida”, señaló Blyde, al tiempo que cuestionó que los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no se pronunciaran ante la omisión del CNE de no convocar las elecciones regionales el pasado 2016 “como correspondía”.

Asimismo, los mandatarios locales nuevamente le solicitaron al Gobierno nacional los recursos para cumplir con el pago de sus trabajadores tras los aumentos que ha decretado el presidente Nicolás Maduro, pues lo enviado solo ha servido para cubrir el 25 por ciento del total. Informaron que esta situación mantiene la disminución desde 2009 del porcentaje de transferencias a alcaldías y gobernaciones del gasto público total que hasta 2015 se ubicó en 8,3 por ciento.

En sentido, las autoridades aseguran que se ha provocado desajustes en los presupuestos municipales porque parte del dinero destinado a la creación y mantenimiento de obras ha sido utilizado para pagar las nóminas. A pesar de esta situación. Destacó que las gestiones municipales de la Alternativa Democrática son más eficientes en la búsqueda de soluciones con respecto a las del oficialismo. “Con mucho menos hacemos más”, acotó.

“Ahora no solo se han ahorcado a los gobiernos regionales y municipales sino además la inflación los ha arropado. La gran mayoría de los gobiernos municipales con sus ingresos propios no pueden hacerle frente a los aumentos salariales y todavía tienen deuda de los aumentos salariales y el ticket de alimentación del año pasado. Simplemente están quebrando la administración pública”, indicó Blyde, quien resaltó la labor de los alcaldes de la Unidad que han podido cumplir con sus habitantes a pesar de depender de transferencias gubernamentales.

Rechazo a la persecución y respeto a la voluntad del pueblo

Por otra parte, la Asociación de Alcaldes por Venezuela, que agrupa a 80 mandatarios locales del país, condenó y rechazó la persecución política a otros miembros del poder público municipal como el concejal José Luis González y al concejal Romer Rubio del municipio Maracaibo, Roniel Farías del municipio Heres asi como del diputado Gilber Caro, a quien no se le respetó su Inmunidad Parlamentaria.

Sobre la decisión del TSJ donde declaró no válidas las dos últimas sesiones de la Asamblea Nacional, Blyde aclaró que el Poder Legislativo cumplió con la desincorporación de los tres diputados de Amazonas. Adicionalmente recalcó que Henry Ramos ya no puede actuar como Presidente de la AN luego del 5 de enero porque su periodo constitucional venció. “En este caso no hay continuidad administrativa y el cuerpo votó formalmente la desincorporación de estos parlamentarios el 9 de enero. Por lo tanto el supuesto desacato desapareció”.

Llamado a marchar este 23 de enero

Para finalizar, Blyde hizo un llamado a marchar de forma pacífica este 23 de enero con el objetivo de retomar la institucionalidad democrática. “Hay muchas razones para salir a la calle a luchar por rescatar la democracia y decirle al mundo que los venezolanos queremos votar”, sentenció.