Sebin secuestra a jóvenes de Primero Justicia en Maracaibo

Desde la mañana de este viernes se desconoce del paradero de Ítalo Cuervo, coordinador juvenil de Primero Justicia en Maracaibo y Giuliana Cascioli, también integrante de la tolda aurinegra. Una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) interceptó a los jóvenes cuando se encontraban en un taller mecánico en la capital zuliana, según testigos del hecho.

El secuestro de los jóvenes justicieros coincide con la visita a la entidad zuliana del censurado Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol quien sin presentar pruebas emitió acusaciones en contra de Primero Justicia Zulia y la Unidad Democrática.

Rafael Ramírez Colina, diputado a la Asamblea Nacional, exigió inmediatamente a las autoridades informar sobre el paradero de estos jóvenes y responsabilizó a “Néstor Reverol y a Francisco Arias Cárdenas de la integridad de los justicieros a quienes calificó como “dos jóvenes luchadores, a quienes se les persigue para usarlos en los shows de bajo presupuesto de la dictadura”.

Aseguró que durante todo el día han negado cualquier tipo de información sobre el paradero de estos jóvenes. “En estos momentos denunciamos que están secuestrados, que los esbirros de Nicolás Maduro y Francisco Arias Cárdenas los secuestraron creyendo que con eso van a sembrar miedo. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Montar una nueva olla? Desde hace meses han insistido en la persecución contra Primero Justicia Zulia y no han podido detenernos y no lo van a hacer. Estamos en la calle por convicciones claras y no van a poder detenernos”.

Ítalo Cuervo es un joven abogado egresado de la Universidad del Zulia (LUZ) y coordina el movimiento juvenil de Primero Justicia en Maracaibo. Giuliana Cascioli, es estudiante del tercer año de medicina en LUZ y coordinadora juvenil de Primero Justicia en la parroquia Raúl Leoni de Maracaibo.